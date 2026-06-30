Scuola Veneziano-Novelli, giornata di pensionamenti: in sette lasciano il servizio

Sono stati salutati dai colleghi nel loro ultimo giorno di lavoro

MONREALE, 30 giugno – La "Veneziano-Novelli" saluta le docenti Angela Cassarà, Mariella Ferraro, Loredana Gullo, Gheta Madonia e Nunzia Marchese, l'assistente amministrativa Serafina Leone e il collaboratore scolastico Salvatore Sciortino, che dal prossimo anno scolastico saranno in pensione.

Il saluto ufficiale è avvenuto stamattina nell’aula magna del plesso Novelli, alla presenza del dirigente Marco Monastra, della direttrice dei servizi amministrativi Edi Zanna, dello storico direttore didattico Stefano Gorgone e di tutta la comunità scolastica. La scuola perde figure di comprovata abnegazione e professionalità che, per decenni, hanno sostenuto e supportato la formazione di generazioni di studenti.

Riferimenti insostituibili, in relazione all'impegno didattico e a quello amministrativo, che hanno reso più efficace e funzionale il contesto educativo della "Veneziano-Novelli".

In un clima di grande partecipazione e di palpabile commozione, i pensionandi hanno restituito emozioni, ricordi e accorati consigli come portato della loro esperienza. Tutto il personale docente e amministrativo ha augurato ai futuri pensionati una meritata stagione di serenità e di benessere familiare e sociale.

"Un insegnante, anche se in pensione, non smette mai di insegnare e, nello stesso tempo, di imparare" ha sottolineato il dirigente Marco Monastra, ringraziando le insegnanti e gli amministrativi per la dedizione e l'impegno profusi negli anni di una seria e onorata carriera.