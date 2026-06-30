Caldo, domani sarà giornata da bollino rosso

Nei prossimi giorni, però, è atteso un calo delle temperature

MONREALE, 30 giugno – Il caldo torrido continua a stringere nella sua morsa il capoluogo siciliano ed il suo comprensorio.

Le temperature elevate degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova cittadini e territori, con condizioni di forte disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso numero 128 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 1° luglio e per le successive 24 ore. Per Palermo è previsto il livello 3 di allerta (colore rosso) per le ondate di calore, con temperature massime percepite fino a 36 gradi centigradi.

Un’ondata di calore che si accompagna a giornate caratterizzate da cielo sereno, afa e temperature ben oltre le medie stagionali, costringendo molti cittadini a modificare le proprie abitudini e a limitare le attività nelle fasce orarie più calde.

Resta alta l’attenzione anche sul fronte incendi: la Protezione civile ha indicato un’allerta arancione, con pericolosità classificata come bassa, invitando comunque alla prudenza nelle aree verdi e nei luoghi maggiormente esposti.

La buona notizia è che, secondo le previsioni meteorologiche, la fase più intensa del caldo dovrebbe iniziare ad attenuarsi nei prossimi giorni. L’arrivo di correnti più fresche potrebbe favorire un graduale abbassamento delle temperature, riportando valori più vicini alla normalità stagionale.

La morsa dell’anticiclone africano, dunque, non sembra destinata a durare ancora a lungo: dopo giornate di caldo estremo, la Sicilia potrebbe beneficiare di un parziale sollievo con temperature più sopportabili e un clima meno opprimente.