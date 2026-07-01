Monreale, aggiudicato l’appalto per la messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo

Se lo è aggiudicato la Cosmak srl di San Piero Patti

MONREALE, 1 luglio – Importante svolta per la viabilità e la sicurezza stradale nel territorio di Monreale. È stata formalizzata l’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo, un intervento strategico dal valore complessivo di 2, milioni di euro.

I lavori sono interamente finanziati attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021/2027), erogate dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L'appalto è stato aggiudicato all’impresa Cosmak s.r.l. di San Pietro Patti, provincia di Messina, che ha offerto un ribasso del 36,8237%, per un importo contrattuale di 1.262.710,33 euro (oltre IVA), comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera.

Sul provvedimento interviene il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono: "L'aggiudicazione di questo appalto rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità e per la tutela della pubblica incolumità. Via Linea Ferrata e via Spartiviolo sono due arterie cruciali per la viabilità monrealese che necessitavano da tempo di un intervento strutturale e definitivo di messa in sicurezza.

Grazie a un intenso lavoro di programmazione e alla sinergia con la Regione Siciliana, siamo riusciti a intercettare i fondi FSC necessari senza gravare sulle casse comunali. Ringrazio l'Area Pianificazione del Territorio e gli uffici tecnici per la celerità nelle procedure di gara: il nostro obiettivo adesso è avviare i cantieri nel più breve tempo possibile per consegnare ai cittadini strade finalmente sicure e moderne".