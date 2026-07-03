Monreale, entra in funzione il sistema di videosorveglianza

Di Verde: “Una svolta nel controllo del territorio”

MONREALE, 3 luglio – Da oggi il sistema comunale di videosorveglianza è ufficialmente operativo.

Con l'entrata in funzione delle telecamere installate nei punti strategici del territorio, collegate direttamente con la centrale operativa del Comando della Polizia Municipale, prendono il via le attività di controllo e monitoraggio da parte degli agenti. L’obiettivo della giunta è chiaro: rafforzare la sicurezza urbana, contrastare gli illeciti, tutelare il patrimonio artistico-culturale e garantire il rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti.

L'amministrazione comunale comunica che l'impianto è stato completato e collaudato. Le immagini acquisite saranno utilizzate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e costituiranno un valido supporto per l'accertamento di reati e violazioni amministrative.

Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto dell'abbandono illecito dei rifiuti, agli atti vandalici, ai furti e a tutti i comportamenti che compromettono il decoro urbano. Le telecamere consentiranno un controllo capillare delle aree più esposte a fenomeni di degrado, a tutela della criminalità e a salvaguardia dei cittadini.

"Questo nuovo sistema – dichiara il vicesindaco e assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde - rappresenta una svolta per il controllo del territorio. La centrale operativa al Comando dei Vigili ci permette un monitoraggio in tempo reale, che sarà fondamentale per far rispettare le regole del vivere civile”.

La soddisfazione dell'assessore all'Ambiente, Giulio Mannino: "L'attivazione delle telecamere è una notizia straordinaria per la tutela ambientale e il decoro di Monreale. Un corretto conferimento dei rifiuti è la base per una città pulita e sostenibile. Grazie a questo investimento dell'amministrazione Arcidiacono, non solo andiamo a colpire chi deturpa le nostre vie e le nostre periferie con discariche abusive, ma monitoriamo anche i punti strategici dove sorge il nostro inestimabile patrimonio artistico e culturale, spesso preso di mira dai vandali. È un atto di responsabilità verso la nostra storia e il nostro futuro".