Al via il premio “Global Education”: due soggiorni studio all'estero per gli studenti di Monreale

Il bando, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, è intitolato alla memoria di Pino Giacopelli e Saverio Terruso

MONREALE, 3 luglio – Il Comune ha ufficialmente indetto il bando di partecipazione per l’assegnazione di due premi per soggiorni studio in un Paese anglofono, destinati agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale per l'anno scolastico 2025/26.

L'iniziativa punta a potenziare le competenze linguistiche in inglese, favorire lo scambio interculturale e premiare l'eccellenza scolastica dei giovani monrealesi. Il bando è promosso dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi che ha dichiarato: "Con il premio 'Global Education' vogliamo offrire ai nostri giovani un'opportunità concreta di crescita e di apertura verso il mondo, convinti che l'apprendimento della lingua inglese attraverso un'esperienza diretta all'estero sia ormai una competenza fondamentale per il loro futuro universitario e lavorativo.

Dedicare questo bando alla memoria di Pino Giacopelli e Saverio Terruso non è solo un atto di affetto, ma un modo per trasmettere alle nuove generazioni i valori della cultura, dell'impegno civile e dell'attaccamento alla nostra comunità che loro hanno sempre incarnato. Invitiamo tutti gli studenti in possesso dei requisiti a cogliere questa importante occasione e a presentare la propria candidatura".

La domanda di partecipazione e il testo integrale del bando, i criteri di valutazione dettagliati (che includono la media scolastica, la lettera motivazionale e un colloquio individuale) e i modelli di domanda sono consultabili e scaricabili sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it.