Il monrealese Mattia Pannizzo giura come carabiniere

Conclusa la formazione alla Scuola Allievi di Campobasso

CAMPOBASSO, 3 luglio – Un nuovo carabiniere entra a far parte dell'Arma. Mattia Pannizzo, 23 anni, residente a Pioppo, ha prestato giuramento oggi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, dove ha frequentato il 145° corso di formazione iniziato lo scorso dicembre.

La cerimonia del giuramento, che è avvenuta tra l’emozione di parenti ed amici dei nuovi militari, rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso di ogni allievo Carabiniere, sancendo l'impegno solenne a servire lo Stato e i cittadini nel rispetto dei valori di legalità, disciplina e fedeltà alla Repubblica.

Conclusa questa importante tappa del percorso formativo, nei prossimi giorni Mattia Pannizzo raggiungerà la sede di servizio che gli sarà assegnata. La destinazione, al momento, non è stata ancora resa nota.

Per il giovane di Pioppo si apre così una nuova fase della vita professionale, che lo vedrà indossare l'uniforme dell'Arma dei Carabinieri e operare al servizio della collettività in una delle stazioni distribuite sul territorio nazionale. Un traguardo importante che rappresenta motivo di orgoglio per la comunità di Pioppo e per la sua famiglia, chiamata oggi a condividere un momento particolarmente significativo nel percorso umano e professionale del giovane carabiniere.