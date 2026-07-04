Monreale, al via la gara per nuovi alberi e arredi urbani

Saranno destinati all’area dell’ex baraccopoli di Grisì ed a piazzetta San Castrense

MONREALE, 4 luglio – Prosegue con nove azioni il percorso di riqualificazione degli spazi pubblici cittadini.

Il Comune di Monreale ha avviato la procedura per l'affidamento della fornitura e della piantumazione di nuovi alberi, oltre alla posa di elementi di arredo urbano, nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Siciliana dedicato allo sviluppo e alla rigenerazione del verde urbano ed extraurbano.

L'intervento interessa in particolare piazza San Castrense, nel centro cittadino, e l'area dell'ex baraccopoli della frazione di Grisì, due zone individuate dall'amministrazione comunale per essere valorizzate attraverso nuovi spazi verdi e interventi di riqualificazione ambientale.

Il progetto, inserito nel programma regionale sullo sviluppo del verde urbano, ha ottenuto il finanziamento dopo un primo inserimento tra le domande ammesse ma non finanziabili. Successivamente, con un nuovo decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, il Comune di Monreale è rientrato tra gli enti beneficiari del contributo.

Nelle scorse settimane gli uffici comunali hanno inoltre richiesto e ottenuto dalla Regione l'autorizzazione ad apportare alcune modifiche progettuali, ritenute utili a migliorare l'efficacia degli interventi senza alterarne gli obiettivi originari.

Il valore complessivo dell'appalto è pari a 49.997,43 euro, interamente coperto dal contributo regionale già impegnato nel bilancio comunale.

L'obiettivo dell'iniziativa è incrementare il patrimonio arboreo cittadino e rendere più accoglienti gli spazi pubblici attraverso nuove piantumazioni e l'installazione di arredi urbani, contribuendo al miglioramento della qualità ambientale e della vivibilità sia del centro storico sia della frazione di Grisì. Dopo l'affidamento dell'appalto potranno prendere il via gli interventi previsti dal progetto finanziato dalla Regione Siciliana.