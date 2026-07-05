Auser, applausi ieri sera per la rappresentazione di “Pane e tumazzu”

La commedia è stata scritta dal marsalese Lucio Galfano

MONREALE, 5 luglio – Un pomeriggio all'insegna del teatro, della tradizione e della socialità quello vissuto ieri nella sede del Circolo AUSER "Biagio Giordano" di Monreale, dove è andata in scena la commedia "Pane e tumazzu", del commediografo marsalese Lucio Galfano.

La rappresentazione ha riscosso un successo che ha superato ogni aspettativa, conquistando il pubblico con numerosi e calorosi applausi a scena aperta, tributati alla bravura degli interpreti. L'opera porta la firma di Lucio Galfano, avvocato, regista, poeta e autore teatrale di Marsala, che nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti in ambito regionale e nazionale. Le sue commedie vengono oggi rappresentate non solo in Sicilia, ma anche in numerose città italiane. Con questo spettacolo, il Circolo AUSER di Monreale ha voluto rendere omaggio al valore artistico e culturale dell'autore.

Sul palco si sono alternati i soci Agostino Albano, Giovanni Faraci, Mariella Ferraro, Enzo Greco, Francesco La Marca, Loredana Matranga e Lina Miceli, diretti dal regista Nino Casamento. Dopo mesi di prove, gli attori hanno saputo interpretare con naturalezza e coinvolgimento i rispettivi personaggi, ricevendo il consenso unanime del pubblico presente.

La commedia affronta un tema di grande attualità: il rapporto tra genitori anziani e figli. Attraverso i toni della commedia, l'opera racconta le dinamiche familiari legate all'abbandono degli anziani e agli interessi economici che, talvolta, prevalgono sugli affetti, mettendo in luce anche le difficoltà incontrate da chi desidera ricostruire la propria vita sentimentale in età avanzata.

L'iniziativa si inserisce nel percorso che il Circolo AUSER "Biagio Giordano" porta avanti da anni. L'associazione, che conta circa 250 soci, è impegnata nella promozione della socialità, del volontariato e della partecipazione attiva, con l'obiettivo di favorire l'aggregazione e il senso di comunità non solo tra gli anziani, ma anche tra le nuove generazioni.

Tra i numerosi ospiti presenti alla rappresentazione figuravano l'assessore comunale al Bilancio Nadia Battaglia, una delegazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, guidata dal presidente Giuseppe Cortigiani, oltre ai rappresentanti dei circoli AUSER di Ficarazzi e Altofonte.