Monreale entra nelle "Strade della Ceramica Siciliana"

Nasce il passaporto del turista con premio finale

MONREALE, 6 luglio – Monreale punta sulla ceramica come leva per il turismo culturale.

La Giunta comunale, infatti, ha approvato l'adesione al progetto "Le Strade della Ceramica Siciliana", sottoscrivendo un protocollo d'intesa insieme ai Comuni di Burgio, Caltagirone, Collesano, Santo Stefano di Camastra e Sciacca, tutti accomunati da una consolidata tradizione nella produzione artistica della ceramica.

L'iniziativa punta a creare una rete di itinerari turistici dedicati all'arte ceramica siciliana, valorizzando botteghe storiche, musei, laboratori artigianali e il patrimonio culturale dei territori coinvolti. L'obiettivo è quello di intercettare un turismo sempre più orientato alle esperienze autentiche, promuovendo al tempo stesso le eccellenze locali e destagionalizzando i flussi turistici.

Elemento centrale del progetto sarà il "Passaporto delle Strade della Ceramica Siciliana", un documento che verrà distribuito gratuitamente ai visitatori. In ciascun Comune aderente sarà possibile apporre uno speciale timbro; chi completerà l'intero itinerario riceverà come premio una piastrella celebrativa in ceramica, realizzata appositamente e corredata da un cavalletto espositivo.

A Monreale il rilascio del passaporto e la timbratura saranno effettuati presso il Parcheggio Torres, in via Florio 9, e temporaneamente anche presso il Complesso Monumentale Guglielmo II. Parallelamente il Comune pubblicherà una manifestazione d'interesse per coinvolgere botteghe ceramiche storiche, artigiani ed esercizi commerciali disponibili a offrire sconti e agevolazioni ai possessori del passaporto.

Secondo l'amministrazione comunale, il progetto rappresenta un'opportunità per rafforzare l'identità culturale della città e creare un'offerta turistica integrata capace di mettere in rete arte, artigianato, gastronomia e patrimonio monumentale, favorendo nuove ricadute economiche sul territorio.

La delibera prevede inoltre uno stanziamento limitato ai costi necessari per la realizzazione dei passaporti e delle mattonelle-premio, demandando agli uffici comunali tutti gli atti necessari per rendere operativo il progetto. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dalla Giunta comunale.