Il "Cammino dei Mille" prende forma: Monreale sarà capofila del progetto turistico che unisce otto Comuni

La Giunta approva l'accordo di partenariato. L'iniziativa punta su turismo esperienziale, accessibilità e valorizzazione dei territori attraversati dallo storico itinerario garibaldino

MONREALE, 6 luglio– Il Comune di Monreale sarà il capofila del progetto "Il Cammino dei Mille da Renda a Palermo", un'iniziativa che mira a trasformare lo storico itinerario garibaldino in un nuovo attrattore turistico, culturale e ambientale.

La Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo di partenariato che consentirà l'avvio del progetto insieme ai Comuni di Palermo, Altofonte, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Marineo, Misilmeri e Mezzojuso.

L'iniziativa rientra nell'ambito del bando dell'Assessorato regionale al Turismo finanziato con le risorse del Programma FESR Sicilia 2021-2027 dedicate alla promozione del turismo esperienziale e responsabile. Monreale, in qualità di soggetto capofila, ha elaborato il progetto in collaborazione con la Pro Loco cittadina, puntando alla valorizzazione di uno dei percorsi più significativi della storia risorgimentale siciliana.

Tra gli obiettivi figurano il miglioramento della fruibilità del percorso, rendendolo accessibile anche ai visitatori con esigenze specifiche, la creazione di nuovi itinerari dedicati al turismo attivo, enogastronomico e pet-friendly e il sostegno alle attività economiche presenti lungo il cammino, dagli operatori turistici agli artigiani, fino ai produttori locali e ai ristoratori.

Il progetto punta inoltre a rafforzare l'identità culturale dei territori coinvolti attraverso la partecipazione diretta delle comunità locali e prevede una sperimentazione nei rioni storici meno conosciuti di Monreale, con l'obiettivo di creare un modello replicabile anche in altri contesti siciliani.