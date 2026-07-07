Siti Unesco Arabo-Normanni, a Monreale arrivano 400 mila euro

Dalla Regione un finanziamento complessivo di 1,2 milioni destinato ai comuni dell’itinerario arabo-normanno

PALERMO, 7 luglio – Ammontano a 1,2 milioni di euro le risorse stanziate dalla Regione Siciliana a favore dei Comuni che ospitano i siti del percorso Unesco Arabo-Normanno.

Con un decreto dell'assessorato regionale alle Autonomie Locali è stata resa operativa la norma che prevede l'assegnazione dei fondi ai Comuni di Palermo, Monreale e Cefalù, che riceveranno 400 mila euro ciascuno. Ad annunciarlo è il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, che ha sottolineato il proprio impegno per l'approvazione della misura.

"L'emissione del decreto da parte dell'assessorato regionale alle Autonomie Locali rende finalmente operativa la norma per cui mi sono fortemente battuto e che destina 1,2 milioni di euro ai Comuni in cui ricadono i siti del percorso Unesco Arabo-Normanno", ha dichiarato Intravaia.

Le somme, secondo quanto previsto dal provvedimento, dovranno essere destinate alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e museale dei tre Comuni interessati.

"Queste risorse – ha aggiunto il parlamentare regionale – consentono di trasformare il prestigioso riconoscimento Unesco in opportunità concrete per i territori, finanziando interventi e progetti in grado di rafforzare l'offerta culturale e turistica e di favorire lo sviluppo economico locale".

Per Monreale, sede del celebre Duomo e del complesso monumentale inserito nel percorso seriale Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, il contributo rappresenta un'opportunità per promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, con ricadute attese anche sul turismo e sull'economia del territorio.