Procedono spediti i lavori di riqualificazione dei campi da tennis della Ranteria

L'assessore Giangreco: "Tra pochi mesi la città avrà una nuova struttura polivalente"

MONREALE, 7 luglio – Procedono a passo spedito i lavori di riqualificazione presso l'area della Ranteria.

Ad annunciarlo con soddisfazione è l’assessore allo Sport, Salvo Giangreco, che sottolinea l'importanza di un intervento strategico destinato a restituire alla cittadinanza uno spazio sportivo moderno, inclusivo e all'avanguardia.

I lavori, che stanno avanzando senza sosta e a ritmi serrati, consentiranno nel giro di pochissimi mesi di riaprire i cancelli di una struttura totalmente rinnovata. Il progetto punta sulla versatilità: l'area diventerà infatti un polo polivalente d'eccellenza, pronto a ospitare diverse discipline grazie alla realizzazione di nuovi campi da padel e da tennis.

“I lavori alla Ranteria stanno letteralmente volando — dichiara l’assessore Salvo Giangreco — ed entro qualche mese saremo finalmente pronti a restituire questa importante area ai cittadini, agli sportivi e alle famiglie. Non stiamo solo recuperando uno spazio, ma stiamo creando un centro polivalente moderno, al passo con i tempi e con le richieste della comunità, introducendo sia il tennis che il padel, una disciplina sempre più amata e praticata."

L'intervento si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione dell'impiantistica sportiva locale promosso dall'amministrazione, con l'obiettivo di incentivare la pratica fisica, la socialità e il benessere dei cittadini di tutte le età.

"Lo sport è aggregazione, salute e crescita per i nostri giovani — conclude Giangreco —. Vedere questo cantiere procedere così velocemente è il segno tangibile del nostro impegno per una città sempre più dinamica e ricca di servizi”.