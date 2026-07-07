Biblioteca comunale, dalla Regione 14 mila euro per migliorare la funzionalità

Il contributo rientra nello stanziamento da 600 mila euro su scala regionale

PALERMO, 7 luglio – Ammonta a 600 mila euro la somma destinata dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana alla conservazione dei beni librari, all’acquisto di pubblicazioni e di attrezzature per migliorare la funzionalità della biblioteca comunale di Monreale, Santa Caterina.

Il contributo rientra nello stanziamento da 600 mila euro su scala regionale, destinato alle biblioteche dell’Isola aperte al pubblico. «Ancora una volta puntiamo sulla valorizzazione delle biblioteche siciliane – afferma l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – e cerchiamo di incentivarne e migliorarne la fruizione. Rappresentano spazi di crescita, di scambio, di dialogo e di confronto e investire sul loro patrimonio librario e sulla loro funzionalità significa rafforzare un presidio culturale importante, soprattutto per i giovani».

Il decreto assegna i contributi suddividendoli per provincia e disciplina la destinazione delle risorse per la conservazione del patrimonio librario, l’acquisto di pubblicazioni e di attrezzature.

Le risorse sono così ripartite: 80 mila euro ad Agrigento, 24 mila euro a Caltanissetta, 100 mila euro a Catania, 41 mila euro a Enna, 100 mila euro a Messina, 70 mila euro a Palermo, 45 mila euro a Ragusa, 69 mila euro a Siracusa e 70 mila euro a Trapani.