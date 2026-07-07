Monreale, via alla disinfestazione: affidati gli interventi contro blatte e zanzare

Costeranno 4.300 euro per le operazioni nel centro urbano e nelle frazioni

MONREALE, 7 luglio – Al via gli interventi di deblattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio monrealese.

Il Comune ha affidato il servizio che interesserà le principali piazze del centro e delle frazioni, oltre all'intera area urbana per il contrasto alla proliferazione delle zanzare, impegnando una spesa complessiva di 4.300 euro, IVA compresa. L'intervento è stato disposto dall'Area Gestione del Territorio per far fronte all'aumento stagionale della presenza di blatte e zanzare, fenomeno che, con l'arrivo delle alte temperature, può determinare problemi di carattere igienico-sanitario e incidere sulla qualità della vita dei cittadini.

Nel provvedimento si evidenzia come le operazioni siano necessarie per prevenire e contenere la proliferazione degli insetti infestanti e ridurre il rischio di diffusione di malattie trasmesse da questi vettori, garantendo adeguate condizioni di igiene e sicurezza sanitaria sull'intero territorio comunale. L'incarico è stato affidato direttamente alla ditta Pulishop di Veronica La Barbera.

Le attività riguarderanno la deblattizzazione delle piazze principali di Monreale e delle frazioni, oltre alla disinfestazione contro le zanzare nell'intero territorio urbanizzato del Comune. L'intervento rientra nelle ordinarie misure di prevenzione previste durante il periodo estivo, quando la presenza degli insetti aumenta sensibilmente.