Monreale, definito il cartellone dell’Estate Monrealese

Un programma variegato, per grandi e piccini

MONREALE, 8 luglio – La Giunta ha approvato il programma ufficiale dell’“Estate Monrealese 2026”. La proposta prevede un palinsesto variegato, pensato sia per i cittadini e visitatori, grandi e piccini.

L’amministrazione comunale mira a garantire anche con il contributo di enti e sponsor un'offerta culturale diffusa, che toccherà le principali piazze del centro storico e le frazioni.

“Questo cartellone - dichiara l’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco - non è semplicemente un insieme di spettacoli, ma rappresenta una precisa scelta politica di valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale e umano. Vogliamo che la nostra città sia un luogo vivo, accogliente e sicuro per le famiglie monrealesi e per i visitatori che sceglieranno di trascorrere qui le loro serate estive. Ringrazio gli uffici comunali e l'intera Giunta per il grande lavoro di coordinamento svolto.”

“Abbiamo inserito gli spettacoli nei nostri siti più belli e soprattutto all’aria aperta- aggiunge l’assessore Giangreco - per valorizzare la nostra identità e i nostri spazi più suggestivi. Dall'Antivilla comunale a piazza Guglielmo II, fino alle splendide abbazie di San Martino delle Scale, ogni luogo della nostra città sarà protagonista”.

“A giorni sveleremo il nome del cantante mascherato di livello nazionale che si esibirà con uno splendido concerto il 26 agosto alle 21.30 in piazza Guglielmo II”.

Il programma estivo prevede : la rassegna “Allunaggio” – Laboratori creativi e spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie in Antivilla, il Teatro sotto le stelle” – Rassegna di teatro all'aperto con le compagnie Tritone, Compagnia in valigia e Zappalà in piazza Guglielmo II , la Finale del “Torneo dei quartieri” – Evento sportivo conclusivo dedicato ai quartieri e alle frazioni locali (Campo sportivo comunale Conca d’Oro - Organizzazione: Associazione “Torneo dei quartieri e frazioni”).

Ed ancora la rassegna letteraria Drums & Brums - “Chiasso d’Arte” – Rassegna letteraria e presentazioni di libri in Chiasso Beato Pino Puglisi, organizzata dall’Associazione culturale “Festinalente”. Ed ancora Note in Antivilla” – Serate continuative di musica dal vivo e intrattenimento sonoro all'aperto (Antivilla comunale).

I 40 che ballano i 90, Grande evento musicale revival anni '90 (Piazza Guglielmo II, organizzato da “Quintosol production” s.r.l.).

Ed ancora il Festival organistico” Rassegna di concerti sacri e organistici (Ospitati presso la Chiesa di San Vito a Monreale e l'Abbazia dei Benedettini a San Martino delle Scale).

La Festa di Sant’Anna – Sfilate, spettacoli musicali, teatro, folklore, giochi per bambini e tradizionali processioni (Frazione Pioppo, organizzata dalla Parrocchia di Sant’Anna.

Torna “Una voce per Monreale” – Concorso canoro dedicato ai talenti della voce (Piazza Guglielmo II - Organizzata dall’AVIS.

Ad Agosto il Concorso canoro Singers per interpreti e nuove voci in Piazza Guglielmo II della Sicily Music Academy.

Confermato dopo il grande successo degli scorsi anni il “Cantavip”, Concorso canoro e intrattenimento con ospiti in Piazza Guglielmo II, organizzato dal giornale on line Monreale News.

Grande sorpresa per l’artista mascherato, evento speciale di intrattenimento musicale e spettacolo previsto in Guglielmo II). “Sold out” – Grande spettacolo musicale live (Piazza Guglielmo II , organizzato da Sicily Music Academy).

29 Agosto: “Fuoriclasse Talent” – Show dedicato ai giovani talenti nelle diverse discipline artistiche (Piazza Guglielmo II - Organizzazione: Trau Group s.r.l.). “Slalom della Città” – Manifestazione e competizione automobilistica sportiva sul percorso cittadino (Monreale - Organizzazione: G.S. racing team).Infine da non perdere il 4,5 e 6 settembre lo street food e il 4 settembre il concerto dei Tinturia.