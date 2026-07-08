Monreale, dal 1° agosto la tesoreria comunale passa a Poste Italiane

Il contratto stipulato con la società è valido sino al 30 giugno 2031

MONREALE, 8 luglio – Fino al 30 giugno del 2031 il servizio di tesoreria del Comune di Monreale sarà svolto da Poste Italiane, in partnership con Cassa depositi e prestiti.

Per diversi anni, le attività relative agli incassi e ai pagamenti disposti dagli uffici municipali sono state espletate dalla filiale della banca Unicredit di via Benedetto D’Acquisto: il passaggio al nuovo gestore avrà effetto dal prossimo 1° agosto.

Poste Italiane è una società per azioni quotata alla Borsa di Milano dal 2015: è attiva in tutta Italia nei settori logistica, corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento, nella telefonia e anche nel mercato dell’energia, operando sotto il controllo di diritto del ministero dell’Economia e delle Finanze. Per lo svolgimento del servizio, Poste Italiane riceverà dal Comune un compenso che su base annuale ammonta a circa 20.000 euro.