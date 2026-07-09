Il grido d’allarme dei ristoratori del centro storico: “Pochissimi turisti, rischiamo la chiusura”

“Chiediamo misure efficaci per superare i disagi che stiamo vivendo”

MONREALE, 9 luglio – Se, magari il sabato sera, la zona si popola di avventori, durante il giorno, soprattutto nei giorni feriali, le cose cambiano decisamente. Pochissimi clienti, calma piatta e affari zero.

Di questo si lamentano gli esercenti della zona, per lo più titolari di locali della ristorazione del centro storico, che speravano nei mesi estivi, tradizionalmente caratterizzati da un maggiore afflusso turistico, per far sorridere l’economia delle proprie aziende. I disagi, sottoposti all’attenzione della nostra redazione, si trasformano in un momento di crisi profonda per il settore, dalla quale i gestori dei locali attigui alla piazza principale della città, vorrebbero uscire al più presto.

“Siamo consapevoli del difficile momento che attraversa il settore turistico a livelli nazionale e quindi anche locale – affermano a Monreale News – ma certamene questa situazione comincia a diventare davvero pesante.

Non è la prima volta che siamo costretti a chiudere in anticipo il nostro esercizio – aggiungono – sapendo che non vale la pena e non è sostenibile restare aperti e sopportare le notevoli spese necessarie alla gestione della nostra attività.

Già da tempo abbiamo segnalato il problema all’amministrazione comunale, per sensibilizzarla alla risoluzione delle nostre problematiche. Chiediamo l’adozione di misure efficaci per tutto il comparto, perché questa situazione ci mette davvero in difficoltà e non sappiamo fino a quando potremo reggere ed affrontare i disagi che stiamo patendo”.