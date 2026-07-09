L’associazione ETAS di Monreale aderisce al “Manifesto per la Restanza”

L’iniziativa è promossa dall’Associazione dei comuni siciliani

MONREALE, 9 luglio - Il “Manifesto per la Restanza”, promosso dall’Associazione dei comuni siciliani, si propone di attuare un’ampia alleanza fra comuni, università, forze sociali, enti del terzo settore, organizzazioni economiche e della ricerca per contrastare lo spopolamento giovanile e creare nuove opportunità per i giovani dell’Isola.

Ogni anno si allontanano dalla Sicilia migliaia di giovani per ragioni di studio, lavoro o realizzazione personale: da qui è scaturita l’idea di istituire un coordinamento permanente per delineare concrete proposte sulle tematiche dell’occupazione, della formazione, dell’innovazione, dell’abitare, della qualità della vita e della partecipazione giovanile.

I principali obiettivi perseguiti dal “Manifesto” riguardano la valorizzazione dei talenti presenti nei territori isolani, il sostegno al rientro dei giovani siciliani che vivono in altre parti d’Italia o all’estero, il rafforzamento del ruolo dei comuni nelle politiche giovanili e la costruzione di un’agenda condivisa da proporre alle istituzioni regionali, nazionali ed europee.

Il progetto vede già coinvolte numerose realtà del mondo istituzionale, accademico, sociale ed economico-professionale, fra le quali le Università degli studi di Palermo e di Catania, l’Ordine degli ingegneri di Palermo, l’associazione Addiopizzo, il Forum del terzo settore e il Centro di servizi per il volontariato, oltre a diverse organizzazioni sindacali e di categoria.

Nei giorni scorsi l’associazione ETAS di Monreale, fondata nel 1967, ha formalizzato l’adesione al “Manifesto per la Restanza”: «Riteniamo che l’iniziativa intrapresa da Anci Sicilia possa risultare in effetti utile per venire incontro alle esigenze e alle aspettative di tanti giovani - afferma il presidente del sodalizio, Nicola Giacopelli - per cui abbiamo valutato positivamente l’opportunità di farne parte. Auspichiamo che possano aderire al “Manifesto” anche il Comune di Monreale, la Consulta giovanile e la Pro Loco, per contribuire fattivamente alle attività da sviluppare e alla costruzione di una virtuosa e proficua alleanza regionale per la “Restanza”».