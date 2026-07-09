Tessere di Condivisione: l’arte del mosaico unisce le parrocchie nel progetto "I Care"

L’iniziativa è promossa dalla Caritas Diocesana di Monreale

MONREALE, 9 luglio — Una bellissima esperienza di condivisione, crescita e riscoperta comunitaria ha animato il pomeriggio di ieri nell’ambito delle attività di "I Care - A scuola di vita", l'iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana di Monreale.

Gli spazi dedicati all'incontro si sono trasformati in una vera e propria officina di creatività e relazione, ospitando il primo dei due laboratori di mosaico organizzati in stretta sinergia con gli esperti dell’Associazione Format presenziata dal Maestro d'arte Gaetano Ferraro.

L'evento ha visto la calorosa e attiva partecipazione dei gruppi provenienti dalle realtà parrocchiali di Santa Teresa del Bambino Gesù, dei Santi Vito e Francesco e di San Giuseppe (frazione di Aquino). Bambini e giovani si sono ritrovati fianco a fianco, non soltanto per apprendere i rudimenti di un'arte antica e profondamente radicata nell'identità culturale e spirituale del territorio monrealese, ma soprattutto per compiere un percorso condiviso di espressione e di ascolto reciproco.

La vera cifra distintiva del pomeriggio di ieri è stata la preziosa presenza e l'ausilio costante dei rappresentanti delle parrocchie coinvolte. Il loro supporto e la loro guida attenta hanno saputo trasformare un semplice appuntamento laboratoriale in un "tempo prezioso" e qualificato, una parentesi interamente dedicata alla cura dei ragazzi e alla crescita della comunità.

Tra i tavoli, tra il profumo dei materiali e il minuzioso lavoro sui dettagli, la manualità dell'esperienza ha coinvolto profondamente tutti i presenti; molti degli stessi rappresentanti e animatori hanno confidato, con un pizzico di emozione, come questa attività abbia risvegliato i ricordi felici e puri del tempo della scuola, permettendo di rimettersi in gioco in prima persona con spontaneità e leggerezza.

Grazie al prezioso contributo logistico e umano dei referenti parrocchiali, l'iniziativa si è rivelata un formidabile esercizio di sinergia e cooperazione sul territorio. Ogni frammento accostato all'altro è diventato metafora visiva della costruzione quotidiana e corale della vita diocesana, dove il contributo di ciascuno è fondamentale per la riuscita dell'insieme.

L'iniziativa "I Care", fedele al mandato di vicinanza e promozione umana, si conferma così come un presidio fondamentale sul territorio. Conclusosi questo primo capitolo con il sorriso sui volti dei partecipanti, l'attesa è ora tutta rivolta al secondo incontro laboratoriale, con la certezza che la bellezza del mosaico continuerà a cementare i legami e la collaborazione tra le nostre parrocchie.