Monreale, trasporto scolastico per studenti con disabilità: ecco l’avviso per raccogliere le richieste

Potranno presentare domanda i genitori, i tutori o gli amministratori di sostegno degli studenti residenti nel Comune

MONREALE, 10 luglio – Il Comune di Monreale ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse relative al servizio di trasporto scolastico destinato agli studenti con disabilità che frequenteranno gli istituti secondari di secondo grado di Monreale, Palermo e provincia nell'anno scolastico 2026/2027.

L'iniziativa, resa nota dall'assessore alla Promozione Sociale, Fabrizio Lo Verso (nella foto), recepisce il nuovo regolamento approvato lo scorso 12 giugno dalla Città Metropolitana di Palermo e rappresenta una fase preliminare finalizzata a quantificare il fabbisogno del servizio.

Potranno presentare domanda i genitori, i tutori o gli amministratori di sostegno degli studenti residenti nel Comune di Monreale, in possesso di certificazione di disabilità in corso di validità e iscritti, o in procinto di iscriversi, a un istituto scolastico superiore per il prossimo anno scolastico.

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati un documento d'identità del richiedente, la certificazione attestante la disabilità e la documentazione relativa all'iscrizione scolastica.

Le istanze dovranno essere presentate entro mercoledì 15 luglio, consegnandole a mano all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandole tramite posta elettronica all'Ufficio Promozione Sociale.

L'Amministrazione comunale precisa che l'avviso ha esclusivamente carattere ricognitivo e non comporta l'automatica ammissione al servizio. L'attivazione del trasporto scolastico, infatti, sarà subordinata alle determinazioni della Città Metropolitana di Palermo e alla disponibilità delle necessarie risorse economiche.

Per informazioni e assistenza nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali di piazza Inghilleri. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Monreale.