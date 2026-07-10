Droni in azione per la sicurezza del territorio: a Monreale parte il monitoraggio antincendio

Il servizio proseguirà fino al 30 settembre

MONREALE, 10 luglio – Il Comune di Monreale ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse relative al servizio di trasporto scolastico destinato agli studenti con disabilità che frequenteranno gli istituti secondari di secondo grado di Monreale, Palermo e provincia nell'anno scolastico 2026/2027.

L’assessore alla Protezione Civile e vicesindaco, Giuseppe Di Verde, ha dato ufficialmente il via al servizio antincendio che vedrà l'impiego dei nuovi droni acquistati dall'amministrazione comunale.

Il servizio, già pienamente operativo, proseguirà senza sosta fino al 30 settembre, con l'obiettivo primario di individuare tempestivamente focolai e prevenire disastri ambientali.

Per questa campagna di prevenzione, il Comune di Monreale si è dotato di una tecnologia d'eccellenza: due droni FireHound di ultima generazione, prodotti dalla Vector Robotics. Si tratta di strumentazioni all'avanguardia, uniche in tutta la Sicilia, progettate specificamente per il monitoraggio di ampie aree a rischio.

I droni FireHound si distinguono per caratteristiche tecniche straordinarie: autonomia eccezionale con oltre 15 ore di volo continuo, sensori termici avanzati capaci di rilevare anomalie termiche e segnalare la presenza di focolai anche a grande distanza. Volano in modo da assicurare il continuo controllo del territorio.

Il controllo dei velivoli e la gestione delle operazioni sul campo sono affidati direttamente agli agenti della Polizia Municipale, appositamente formati. I flussi video e i dati termici inviati dai droni permetteranno alla centrale operativa e alle squadre di terra di intervenire in tempo record, proteggendo non solo l’immenso patrimonio naturale di Monreale, ma anche le abitazioni e l'incolumità dei cittadini.

«Con l’avvio di questo servizio facciamo un salto di qualità enorme nella tutela del nostro territorio - commenta Di Verde – Monreale è il primo comune in Sicilia a dotarsi dei droni FireHound, a dimostrazione di come la tecnologia possa e debba essere al servizio della sicurezza ambientale. Grazie al lavoro della nostra Polizia Municipale e a questi occhi invisibili ma potentissimi, saremo in grado di monitorare h24 le zone più a rischio, scoraggiando i malintenzionati e intervenendo prima che sia troppo tardi. La prevenzione è la nostra arma migliore».