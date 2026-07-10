Monreale, "Corri o Figlio" è il nuovo inno ufficiale della città

Lo ha istituto la Giunta che cancella la scelta del 2015

MONREALE, 10 luglio – "Corri o Figlio" diventa ufficialmente l'inno della città di Monreale. Lo ha stabilito la Giunta comunale, che con un’apposita delibera, istituisce proprio come inno ufficiale il celebre canto dedicato al Santissimo Crocifisso.

Il provvedimento, conseguenzialmente, revoca quello del 2015, adottato dalla giunta Capizzi, che aveva attribuito questo riconoscimento al brano “La mia città: Monreale”, musicato da Teresa Nicoletti, con testo del professore Salvatore Autovino.

La decisione arriva, forse non a caso, nell'anno del 400° anniversario dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso e viene motivata con la volontà di riconoscere ufficialmente un componimento che, da oltre un secolo e mezzo, rappresenta uno dei simboli più sentiti dell'identità monrealese.

Nella delibera, infatti, l'amministrazione comunale ricorda come “Corri o Figlio”, scritto nel 1863 su testo attribuito al canonico Maurizio Polizzi e musicato dal cavaliere Giuseppe Burgio, sia entrato a pieno titolo nel patrimonio storico e culturale della comunità. La delibera, peraltro, richiama anche le numerose sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza, che MonrealeNews, a più riprese, aveva rilanciato, aprendo una accalorata battaglia culturale sulle sue colonne.

Secondo il Comune, il legame tra Monreale e il culto del Santissimo Crocifisso rappresenta uno degli elementi fondanti della storia e delle tradizioni cittadine. Per questo motivo il canto, pur conservando il suo carattere religioso, viene riconosciuto come un simbolo dell'identità collettiva e della memoria storica della comunità, capace di unire i monrealesi residenti e quelli emigrati.

Con lo stesso provvedimento, come detto in precedenza, la Giunta ha revocato la deliberazione del 17 dicembre 2015 che aveva designato come inno ufficiale La mia città: Monreale, ritenendo quel brano, pur apprezzabile sotto il profilo artistico, non pienamente rappresentativo delle finalità identitarie perseguite dall'amministrazione.