Festa di Sant'Anna a Pioppo, cambia la viabilità: ecco tutte le limitazioni al traffico

Ordinanza della Polizia Municipale per consentire lo svolgimento in sicurezza del Grest e dei festeggiamenti patronali. Previsti divieti di sosta e di transito in diverse vie del paese

MONREALE, 11 luglio – Modifiche alla circolazione stradale a Pioppo in occasione delle iniziative del Grest e dei tradizionali festeggiamenti in onore di Sant'Anna.

Con un'ordinanza della Polizia Municipale, a firma del comandante Luigi Marulli, il Comune di Monreale ha disposto una serie di limitazioni al traffico per garantire il regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni religiose e ricreative in programma nei prossimi giorni.

Il primo provvedimento interesserà il periodo dal 13 al 16 luglio, quando sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area antistante la chiesa di San Giuseppe, in via Chiesa Nuova, dalle 8.30 alle 13. La misura consentirà lo svolgimento delle attività dedicate ai ragazzi del Grest.

Venerdì 17 luglio, nella stessa fascia oraria, dalle 8.30 alle 13, scatterà invece il divieto di transito nelle vie Passo d'Api, Polizzi, Giosuè Carducci e in piazza Manzoni. Nella piazza sarà inoltre vietata la sosta con rimozione coatta. I residenti di via Passo d'Api e via Polizzi saranno esclusi dal divieto di transito, mentre il traffico verrà deviato lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati.

Ulteriori limitazioni sono previste giovedì 23 luglio, dalle 18 alle 24, con la chiusura al traffico delle stesse vie e di piazza Manzoni, dove sarà nuovamente vietata anche la sosta. Anche in questo caso saranno garantiti percorsi alternativi e l'accesso ai residenti delle strade interessate.

Infine, nelle giornate del 22, 24 e 25 luglio, dalle 18 alle 24, piazza Valle Tajo sarà completamente interdetta alla circolazione e alla sosta dei veicoli per consentire lo svolgimento degli appuntamenti inseriti nel programma dei festeggiamenti patronali.