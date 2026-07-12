Amelia Crisantino rieletta presidente della Pro Loco Monreale

Rinnovate le cariche sociali: Luciano Tusa è stato confermato nel ruolo di segretario-tesoriere

MONREALE, 12 luglio – Nel corso dell’assemblea che si è tenuta venerdì pomeriggio, gli associati alla Pro Loco di Monreale hanno proceduto al rinnovo del consiglio direttivo del sodalizio, che resterà in carica per quattro anni, secondo quanto previsto dalle vigenti norme statutarie dell’associazione.

A seguito del voto democraticamente espresso dai partecipanti alla riunione, l’organismo risulta adesso costituito da Amelia Crisantino, Vincenzo Giaconia, Nicola Giacopelli, Maria Grazia Scognamiglio, Pina Sirchia, Luciano Tusa e Maria Rosa Zummo.

Ufficialmente costituita nel 2018, la Pro Loco di Monreale è iscritta dal 2023 nel Registro unico nazionale del terzo settore, istituito presso il ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L’insediamento formale del rinnovato direttivo è avvenuto nella giornata di sabato: nella carica di presidente è stata confermata con voto unanime Amelia Crisantino (nella foto), mentre il ruolo di vice presidente è stato affidato al giornalista Nicola Giacopelli; per il prossimo quadriennio mantiene l’incarico di segretario Luciano Tusa, che continuerà a espletare anche le funzioni di tesoriere.

Autrice di pregevoli opere saggistiche, Amelia Crisantino è conosciuta per la sua intensa e apprezzata attività svolta nel settore della ricerca storica e del giornalismo; lo scorso anno le è stato conferito dall’Accademia Siculo-Normanna il “Premio di cultura Città di Monreale”.