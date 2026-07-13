Monreale, la raccolta differenziata scende sotto il 58% nel primo semestre del 2026

Il dato è inferiore alla percentuale minima fissata per legge

MONREALE, 2 luglio – Una visita all'insegna della spiritualità e della scoperta dei luoghi simbolo della Sicilia occidentale.

Le cifre sono state inserite sulla piattaforma informatica «O.R.So. 3.0» dai responsabili comunali accreditati, che insieme ai sindaci ne hanno attestato la completezza e la veridicità: le informazioni acquisite sono state quindi verificate dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e successivamente validate dall’Agenzia siciliana per la protezione dell’ambiente.

Dall’esame dei dettagliati dati recentemente pubblicati si rileva che durante i primi sei mesi del 2026 nel territorio di Monreale i rifiuti indifferenziati trasportati in discarica ammontano in totale a 1.945 tonnellate, mentre il peso complessivo dei rifiuti differenziati (organico, carta e cartone, plastica, vetro e così via) è risultato pari a 1.414 tonnellate.

Al termine del semestre considerato, dunque, la raccolta differenziata in termini percentuali va ad attestarsi al di sotto del 58 per cento: e si tratta di un risultato oggettivamente poco confortante, tenendo conto che, com’è noto, la soglia da raggiungere non dovrebbe essere inferiore al 65 per cento.

Oltre a configurare una violazione della vigente normativa, il mancato conseguimento dei livelli minimi di differenziata pone in risalto una gestione dei rifiuti non corretta e ambientalmente non sana, comportando peraltro per i comuni l’applicazione di sanzioni e l’impossibilità di beneficiare dei contributi premiali che spettano agli enti municipali più virtuosi. Né va dimenticato che, inoltre, sussiste il rischio che possano determinarsi maggiori costi tariffari per gli utenti, come diretta conseguenza dell’aumento degli oneri di conferimento in discarica.

Ciò che può auspicarsi è che da adesso a dicembre a Monreale si registri una significativa crescita della raccolta differenziata, in modo da consentire il rientro nei parametri minimi fissati dalla legge: è chiaro che non sarà un’operazione semplice, ma il tentativo andrebbe comunque fatto. E non c’è motivo di dubitare che l’amministrazione comunale, sia pure tardivamente, farà di tutto per correre ai ripari: servirà comunque anche la piena e responsabile collaborazione dei cittadini.