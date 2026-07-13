Un intervento urgente sulla SP 39: "Vegetazione invasiva, strada a rischio"

Il comune si rivolge alla Città Metropolitana per lo scerbamento e la pulizia dei bordi stradali dell'arteria che collega Grisì a Partinico fino al bivio Sant'Anna

MONREALE, 13 luglio – Un intervento urgente di scerbamento e pulizia dei bordi stradali lungo la Strada Provinciale 39, nel tratto che collega Grisì a Partinico fino al bivio Sant'Anna, ricadente nel territorio comunale di Monreale.

È quanto ha richiesto il sindaco Alberto Arcidiacono, su input dell’assessore ai Servizi Ambientali Giulio Mannino e del vicpresidente del Consiglio comunale, Antonella Giuliano con una nota ufficiale inviata al direttore della Viabilità della Città Metropolitana di Palermo.

Nella comunicazione, il comune evidenzia le criticità legate allo stato della vegetazione che, crescendo in maniera incontrollata lungo le banchine e ai margini della carreggiata, ha ormai compromesso la sicurezza della circolazione.

Secondo quanto segnalato dalla nota, la presenza di arbusti ed erbacce riduce sensibilmente la visibilità, limita gli spazi di manovra e rappresenta un potenziale pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni che quotidianamente percorrono l'importante arteria di collegamento.

L'amministrazione comunale sottolinea che l'intervento si rende necessario per garantire adeguate condizioni di sicurezza della circolazione, migliorare la visibilità in prossimità delle curve e degli accessi, prevenire situazioni di rischio causate dalla vegetazione invasiva e assicurare il regolare decoro e la manutenzione della sede stradale.

Nella nota, il sindaco Arcidiacono auspica un rapido riscontro da parte degli uffici competenti della Città Metropolitana, evidenziando l'importanza strategica della SP 39 per i collegamenti tra i territori interessati e la necessità di intervenire con tempestività per tutelare l'incolumità degli utenti della strada.