Raccolta differenziata, l’assessore Mannino confuta il dato da noi pubblicato

“Monreale arriva al 62,54%”. La percentuale comunque non raggiunge la soglia minima prevista

MONREALE, 14 luglio – Dopo la pubblicazione del nostro articolo sui livelli di raccolta differenziata, che attesta Monreale poco sotto il 58%, sulla questione interviene l’assessore ai Servizi Ambientali, Giulio Mannino che confuta i dati da noi pubblicati.

Nel suo intervento, che, in ossequio al diritto di replica, pubblichiamo integralmente, l’assessore parla di una percentuale del 62,54% riguardante il dato monrealese.

"Gentile Direttore,

Le scrivo in merito al recente articolo pubblicato dalla Vostra testata – che da sempre considero un punto di riferimento serio, autorevole e indispensabile per l'informazione locale – riguardante la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Monreale, indicata al 58%.

Al fine di garantire una corretta informazione ai cittadini, mi preme rettificare questo dato. Un costante confronto con gli uffici competenti ci permette infatti di attestare che, nonostante la complessità e l'estensione del nostro territorio, la percentuale reale di raccolta differenziata ha oggi felicemente raggiunto il 62,54%.

Si tratta di un risultato straordinario che premia lo sforzo della comunità, ma che non ci fa abbassare la guardia. Proprio per questo, desidero informare la cittadinanza che stiamo avviando una massiccia campagna di contrasto all'abbandono dei rifiuti. Oltre alle telecamere già attive, a partire da questo giovedì impiegheremo i droni per monitorare dall'alto i punti più sensibili e strategici della città.

Colgo quindi l'occasione per invitare la vostra redazione a unirsi al nostro appello di sensibilizzazione. Vivere in un paese pulito e decoroso è un diritto e un dovere di tutti: fare bene la differenziata significa amare e rispettare la nostra straordinaria Monreale.

Ringraziandola per l'attenzione e per lo spazio che vorrà dedicare a questa precisazione, Le porgo i miei più cordiali saluti".

Dato voce alla posizione dell’assessore Mannino, ringraziandolo per l’intervento, e sottolineato come anche la percentuale da lui sostenuta del 62,54% risulterebbe comunque insufficiente a raggiungere la soglia minima prevista che è del 65%, ci corre l’obbligo di ribadire la veridicità del dato in nostro possesso, pubblicando la tabella della Regione dalla quale abbiamo sostenuto la nostra tesi.

Ci uniamo, in ogni caso, all’appello dell’assessore Mannino, ribadendo la nostra totale disponibilità a condurre campagne di sensibilizzazione, così come abbiamo sempre fatto fin dalla nascita della nostra testata, volte ad una crescita civile e culturale della nostra comunità per renderne più pulito, salubre e decoroso il suo vasto e ameno territorio.