Il ceramista Nicolò Giuliano dona a Giorgia Meloni la miniatura dell'“Albero della Pace”

Il riconoscimento è avvenuto durante la cerimonia di svelamento della Fiat Croma nella quale viaggivano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il 23 maggio 1992

PALERMO, 14 luglio – Un gesto dal forte valore simbolico nel segno della memoria e della legalità.

In occasione della cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, ospitata al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Palermo, il Maestro Nicolò Giuliano ha donato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la miniatura della sua opera "L'Albero della Pace".

L'opera riproduce fedelmente il grande Albero della Pace, già custodito all'interno del museo e divenuto uno dei simboli del percorso espositivo dedicato alla memoria delle vittime della mafia. La scultura rappresenta un messaggio di speranza, legalità e impegno civile, valori che il museo promuove attraverso la conservazione della memoria e la diffusione della cultura della giustizia.

La consegna della miniatura si è svolta nel corso di una cerimonia particolarmente significativa, dedicata al ricordo della strage di Capaci e alla valorizzazione della memoria di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, alla presenza delle autorità istituzionali.

Con questo omaggio, il Maestro Nicolò Giuliano ha voluto affidare al presidente del Consiglio un'opera che racchiude il significato profondo dell'impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità e della costruzione di una società fondata sulla pace, sulla memoria e sul rispetto della legalità.