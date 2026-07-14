Monreale, lavori di rifacimento del manto stradale: domani modifiche alla viabilità nel quartiere Carrubella

Il tratto interessato va dall’ex hotel Carrubella a salita San Gaetano

MONREALE, 14 luglio – Il Comando di Polizia Municipale di Monreale informa la cittadinanza che nella giornata di domani saranno in vigore temporanee modifiche alla circolazione stradale per consentire il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra l'ex hotel Carrubella e la salita San Gaetano, all'altezza del civico 53.

I provvedimenti saranno efficaci dalle 7 alle 17 e prevedono il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata interessata dai lavori.

Per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento sarà inoltre disposta la chiusura temporanea al transito veicolare. La limitazione non riguarderà i mezzi di soccorso e i residenti diretti alle proprietà non interessate dall'area di cantiere, ai quali sarà consentito il passaggio compatibilmente con l'andamento dei lavori.

La Polizia Municipale invita automobilisti e residenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata lungo il percorso e a utilizzare, ove possibile, itinerari alternativi per limitare i disagi alla circolazione.