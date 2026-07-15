Vetture in sosta in via Umberto I, slittano a domani i lavori di ripavimentazione

La Polizia Municipale rinnova l'appello ai cittadini a rispettare i divieti di sosta

MONREALE, 15 luglio – Slittano di un giorno i lavori di rifacimento del manto stradale in via Umberto I.

A comunicarlo è il Comando di Polizia Municipale, che ha reso noto come l'intervento non abbia potuto prendere il via a causa della presenza di alcune autovetture rimaste in sosta nonostante i divieti predisposti per consentire l'allestimento del cantiere.

I lavori inizieranno domani, giovedì 16 luglio, e proseguiranno fino al completamento delle opere, previsto nell'arco della stessa giornata. Le limitazioni alla circolazione saranno in vigore dalle ore 7 alle ore 17.

L'area interessata riguarda via Umberto I, nel tratto compreso tra l'ex Hotel Carrubella e la salita San Gaetano.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il Comando di Polizia Municipale ha confermato le misure già previste: sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata dalle 7 alle 17, mentre il transito veicolare sarà temporaneamente interdetto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Sarà comunque garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti diretti alle proprietà non interessate dalle lavorazioni.

La Polizia Municipale rivolge un appello ai cittadini affinché rispettino la segnaletica temporanea e provvedano a spostare per tempo le proprie autovetture, così da evitare ulteriori ritardi nell'esecuzione dell'intervento e consentire il regolare completamento delle opere di manutenzione della sede stradale.