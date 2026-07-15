Monreale, l’antivilla comunale sarà intitolata all’artista Elisa Messina

La decisione è stata assunta dalla giunta municipale

Sarà intitolata all’artista Elisa Messina (nel riquadro della foto) l’antivilla comunale, i cui lavori di riqualificazione sono stati di recente ultimati.

La decisione è stata assunta dalla giunta municipale, accogliendo la proposta avanzata dalla famiglia dell’apprezzata ceramista e pittrice monrealese; sull’iniziativa si è favorevolmente pronunziata la commissione toponomastica comunale.

All’interno dell’area sarà collocata una targa in ceramica di forma ovale; saranno in molti a ricordare che proprio in un locale con accesso dall’antivilla Elisa Messina ha svolto per un lungo periodo la sua attività artistico-professionale, affermandosi anche in ambito internazionale per le sue pregevoli e raffinate creazioni ceramiche.

Nata a Monreale nel 1933, ha compiuto gli studi a Venezia e agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso ha fondato a Monreale un proprio laboratorio e una scuola di ceramica, abilitandosi in seguito all’insegnamento dell’educazione artistica; le sue opere sono state esposte, tra l’altro, alla New York International Gallery, alla Merging One Gallery, alla Los Angeles Ducato Gallery, al Castello di Chillon a Montreaux, alla Galleria Russo in piazza di Spagna a Roma e al National Museum of Fine Arts di Malta.

L’attività artistica iniziata e portata avanti con successo da Elisa Messina, scomparsa nel 2011, prosegue ancora oggi grazie all’impegno della figlia Maria Grazia Bonsignore, che peraltro lo scorso anno è stata eletta presidente nazionale “Donne Impresa” di Confartigianato, movimento che rappresenta oltre 80.000 donne alla guida di aziende artigiane e micro-piccole imprese.

La decisione adottata dalla giunta Arcidiacono appare quantomai condivisibile, poiché attraverso questa intitolazione si rende doveroso omaggio alla memoria di un’artista che per vari decenni ha segnato il panorama culturale monrealese in maniera significativa.