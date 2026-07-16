San Martino delle Scale celebra San Benedetto: tre giorni di fede, spettacoli e tradizioni

È la 134ª edizione della festa del Patrono d’Europa

MONREALE, 16luglio – San Martino delle Scale si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria storia. Dal 17 al 19 luglio torna la 134ª Festa di San Benedetto, Patrono d'Europa, una manifestazione che unisce spiritualità, cultura, musica, tradizioni popolari e valorizzazione del territorio, richiamando ogni anno centinaia di fedeli e visitatori nella borgata montana.

Promossa con il patrocinio del Comune di Monreale e della Città Metropolitana di Palermo, la festa è organizzata dalla Pro Loco di San Martino delle Scale, dal comitato "I Figli di San Benedetto", dall'Abbazia e dalla Parrocchia di San Martino, realtà che durante tutto l'anno rappresentano un punto di riferimento per la comunità anche attraverso numerose iniziative di solidarietà. A sostenere l'edizione 2026 è anche la Fondazione Dusmet, partner dell'iniziativa con l'obiettivo di rafforzare il legame tra il monastero e il territorio.

Accanto agli appuntamenti religiosi, il cuore della manifestazione sarà rappresentato dalla tradizionale fiera "L'Estate Benedettina", che ospiterà un'area dedicata alle specialità gastronomiche locali, stand di artigianato e hobbistica, oltre a un luna park e numerose iniziative pensate per le famiglie.

L'obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze della montagna monrealese, offrendo ai visitatori un'occasione per scoprire i prodotti tipici e le tradizioni del territorio.

Il programma

La festa entrerà nel vivo domani, venerdì 17 luglio, con l'inaugurazione della fiera sul sagrato abbaziale alle ore 18. La serata sarà animata da spettacoli per bambini, musica e intrattenimento, culminando alle 22 con il concerto di Dario Venturella. In contemporanea, in piazza Padre Semeria, spazio allo spettacolo della Max Tribù Academy, dedicato alla Modern Folk Dance.

La giornata di sabato 18 luglio sarà dedicata alla scoperta delle tradizioni benedettine. Tra gli appuntamenti più attesi figura "Hora Benedicta: come nasce la birra dei monaci?", con la dimostrazione pubblica della produzione di un mosto artigianale. L'Abbazia aprirà inoltre le proprie porte con visite guidate dedicate alle iconografie di San Benedetto e con l'iniziativa "Abbazia Game Axperience", un percorso interattivo pensato per coinvolgere adulti e bambini alla scoperta della storia del monastero.

La serata proseguirà con musica itinerante e animazione, mentre alle 22 piazza Semeria ospiterà il comico Antonio Pandolfo, protagonista dello spettacolo "Mi siddia".



Il momento più intenso della festa sarà domenica 19 luglio, giornata conclusiva delle celebrazioni. Dopo il suono delle campane e la riapertura della fiera, il programma religioso prevede la celebrazione delle Messe e la tradizionale benedizione del pane e dell'olio.

Alle 17.30 farà il suo ingresso la Banda Musicale Guglielmo II di Monreale, accompagnata dai Tamburi di Aspra "M. Gaetano La Licata", mentre alle 18 sarà celebrato il Solenne Pontificale presieduto da monsignor Vincenzo Manzella, vescovo emerito di Cefalù, alla presenza delle autorità civili e religiose.

Alle 19.30 prenderà il via la tradizionale processione del simulacro di San Benedetto lungo le vie della borgata. Un momento di grande partecipazione popolare che ogni anno richiama fedeli e devoti, accompagnato dalle note della banda musicale e dalle preghiere della comunità.

A chiudere la 134ª edizione della festa sarà la benedizione con la reliquia del Santo e lo spettacolo pirotecnico curato da Sapienza Eventi, che illuminerà il cielo di San Martino delle Scale, salutando un'edizione che si conferma tra le più importanti manifestazioni religiose e popolari del territorio monrealese.