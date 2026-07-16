Rifiuti, Monreale fuori dal dissesto: non si giustificano più queste tariffe esose

Riceviamo e pubblichiamo...

Gli articoli pubblicati nei giorni scorsi sui quotidiani on line cittadini, sui dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti e relative percentuali contrastanti, mi sollecitano a ribadire quanto espresso in mie precedenti interventi a partire dal lontano 2020 e sui quali non è mai pervenuta una risposta.

Preliminarmente necessita fare una seria riflessione sulla problematica in generale sui rifiuti: la riduzione della TARI su chi ha un basso reddito ISEE, un più attento controllo del territorio con l’uso dei droni o di altri interventi di vigilanza, cozzano e cozzeranno sempre con l’inciviltà cronica di nostri cittadini che incuranti del vivere civile, continuano imperterriti a comportarsi come loro più aggrada. Solamente il bastone, e mi riferisco alle multe e sanzioni che verranno inflitte ai recidivi, potranno in parte alleviare la situazione. A mio avviso l’Amministrazione, dovrebbe e potrebbe, se ne avesse la volontà politica e la forza attuativa, ulteriormente modificare in meglio i dati di cui sopra. E vengo alle proposte sulle quali da anni la scrivente Associazione si batte e cerca di convincere chi ci governa:

1) Il Comune di Monreale non è più in dissesto finanziario e pertanto non si giustifica più un aumento dell’aliquota (eccessiva) relativa al pagamento della TARI; tranne forse con il segreto convincimento di acquisire ulteriori entrate senza curarsi dei reali bisogni dei cittadini. Gradirei conoscere i dati relativi a coloro che pagano regolarmente ed agli evasori e quali iniziative l’Amministrazione intraprende, ha intrapreso o vorrà intraprendere verso costoro.

2) Non è concepibile che vi sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cittadini che usufruiscono del servizio porta a porta e cittadini invece che, e mi riferisco a quelli che hanno spirito civico, conferiscono i rifiuti nei Centri raccolta a loro spese di tempo e denaro. In altri paesi della nostra Italia, con condizioni similari alla nostra Monreale, paese esteso nel territorio e con diverse frazioni da servire, il servizio viene svolto regolarmente ed ugualmente per tutti i cittadini, con il pagamento della TARI con aliquote inferiori alla nostra. Sicuramente bisognerebbe rivedere qualche norma relativa all’appalto dato all’Azienda che cura il servizio.

3) In anni precedenti, ai cittadini che conferivano i rifiuti in centri raccolta, in base al peso accumulato durante l’anno (vetro, alluminio, carta e plastica), veniva applicato uno sconto su parte della tariffa TARI del 10/20 o 30%, sconto che agiva psicologicamente e positivamente sulle abitudini dei nostri conterranei in quanto beneficiavano di una riduzione che variava da 20 a 60 euro l’anno. Con la motivazione del dissesto questa normativa venne cancellata con il risultato che i cittadini con senso civico si adeguarono e continuarono ad essere cittadini modello, molti altri invece, per spregio, conferivano i rifiuti gettandoli nelle strade, conferendoli disordinatamente nei vari contenitori, quando questi si trovano, o direttamente per strada, tanto non vi era nessun controllo sanzionatorio. Ha considerato l’Amministrazione quanto si potrebbe ricavare a fronte di un misero esborso? La modesta riduzione del canone funzionava a livello psicologico su molti utenti che pur di un piccolo abbattimento pativano altri costi, ma il beneficio per il Comune era enorme, beneficio mai preso in considerazione.

4) Una corretta e capillare diffusione delle compostiere, tenuto conto che molti cittadini risiedono nelle campagne, allargando anche i benefici per coloro che utilizzano le residenze solamente nei mesi estivi, diminuirebbe l’afflusso verso i centri raccolta o lo spargimento nelle strade con beneficio dell’ambiente.

Da precisare e sottolineare l’impegno ed abnegazione che gli operatori, dell’Impresa aggiudicatrice, mettono nell’espletare il servizio, pur tra tante difficoltà, soprattutto meteorologiche (acqua o calura eccessiva).

Sarebbe oltremodo opportuno che i destinatari della presente indissero una riunione, invitando i cittadini e le Associazioni del territorio, nella quale affrontare compiutamente la questione e dove gli impegni che verranno presi vengano successivamente mantenuti. Sarebbe auspicabile anche che la stessa problematica venisse affrontata in consiglio comunale, in una seduta specifica, nella quale i consiglieri possano dire con franchezza il loro parere senza trincerarsi dietro al silenzio assolutorio. Se si riuscisse a realizzare anche in parte le questioni suindicate i cittadini tutti ve ne renderanno merito.

* Presidente dell'associazione "Liberi di lavorare" e componente della segreteria cittadina del PD