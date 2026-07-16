La quarta commissione consiliare accende i riflettori sugli eventi estivi a Grisì

Sono stati richiesti all’amministrazione tutti i relativi atti e documenti

MONREALE 16 luglio – La quarta commissione consiliare ha formalmente chiesto di acquisire tutti i documenti amministrativi e gli atti relativi ai festeggiamenti programmati quest’estate a Grisì.

L’organismo presieduto da Pietro Venturella (nel riquadro della foto) intende far luce, in particolare, sui fondi che sono stati complessivamente destinati all’organizzazione di eventi estivi nella frazione collinare, sul capitolo di bilancio su cui gravano le relative spese e sull’eventuale ottenimento di contributi da enti pubblici e di sponsorizzazioni.

Attraverso la richiesta, inoltre, i componenti della IV commissione vogliono comprendere sulla base di quali criteri l’amministrazione comunale abbia proceduto all’assegnazione delle risorse finanziarie per l’allestimento di spettacoli e manifestazioni nelle diverse frazioni monrealesi, anche ai fini di una verifica sul rispetto dei princìpi dell’imparzialità e dell’uguaglianza.

Non si dubita che i cittadini residenti nella lontana Grisì meritino grande e costante attenzione da parte di chi è alla guida del Comune di Monreale, sia per quanto riguarda il miglioramento dei servizi e la realizzazione di opere pubbliche, sia per l’opportunità di usufruire di occasioni di intrattenimento e svago.

Tuttavia, a nessuno sfugge che in questi anni altre frazioni (in particolare Aquino e Villaciambra, entrambe più popolose di Grisì) sono state palesemente trascurate e, per certi versi, del tutto dimenticate; il buonsenso, la ragionevolezza e la correttezza dovrebbero indurre a tenere in considerazione, promuovere e valorizzare ogni località del vastissimo territorio comunale, nella consapevolezza che tutti i cittadini hanno pari dignità e meritano uguale rispetto.