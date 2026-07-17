San Martino delle Scale, i residenti lanciano l'allarme: "Portella Castellaccio è una discarica"

"Così non si accolgono i camminatori del Cammino dei Mille". LE FOTO

MONREALE, 17 luglio – Il grido d'allarme arriva direttamente dai residenti di San Martino delle Scale, che tornano a denunciare il grave stato di degrado in cui versa l'area di Portella Castellaccio, porta d'accesso naturale ai sentieri che conducono al Castellaccio e punto di arrivo della prima tappa del futuro "Cammino dei Mille".

Una situazione che, secondo cittadini e Circolo del Partito Democratico, rischia di compromettere l'immagine del territorio proprio mentre il Comune punta a valorizzarlo dal punto di vista turistico e ambientale.

A farsi portavoce della protesta è Sergio Pellerito, insieme a numerosi abitanti della borgata, che da anni chiedono un intervento definitivo per eliminare quello che definiscono uno stato di abbandono ormai non più tollerabile. L'interrogativo è diretto: come si pensa di accogliere circa 3.500 camminatori offrendo come primo impatto una discarica a cielo aperto?

Secondo il Circolo PD, la valorizzazione del Castellaccio rischia di trasformarsi in un paradosso se agli investimenti annunciati non seguiranno interventi concreti sul territorio. "A cosa serve l'ingresso del Castellaccio nella Rete dei Castelli – si legge nella nota – o la prevista illuminazione artistica del monumento, se poi i sentieri restano impraticabili e l'area di Portella continua a essere invasa dai rifiuti?".

La vicenda si trascina da diversi anni. Già nel novembre del 2023 i cittadini avevano denunciato le condizioni dell'area e l'amministrazione comunale aveva assicurato un intervento, annunciando l'individuazione dei numerosi proprietari dell'immobile abbandonato presente nella zona.

Durante l'inverno dello stesso anno il Comune aveva provveduto a rimuovere parte dei materiali ingombranti e degli sfabbricidi presenti all'esterno del rudere. Da allora, però, secondo i residenti, non sarebbe stato più effettuato alcun intervento risolutivo.

Il magazzino abbandonato continua infatti a essere colmo di rifiuti domestici e materiali ingombranti, mentre non sarebbe mai stata installata la telecamera di videosorveglianza annunciata per contrastare gli abbandoni illeciti.

A peggiorare il quadro ci sono anche due grandi serbatoi in vetroresina da cinquemila litri ciascuno, collocati nell'area di parcheggio degli escursionisti e, secondo quanto denunciato, mai entrati in funzione. I residenti chiedono che vengano rimossi o almeno interrati per ridurne l'impatto paesaggistico.

Nella stessa zona è presente inoltre una cabina con quadro elettrico, oltre a un accumulo di rifiuti che comprende vecchi sanitari, divani, materassi, vetro, pannelli in eternit e numerosi materiali abbandonati nel tempo dagli incivili.

La questione assume oggi un peso ancora maggiore dopo l'adesione del Comune al progetto del "Cammino dei Mille". Monreale ha infatti sottoscritto l'accordo di partenariato tra i Comuni aderenti, individuando tra gli obiettivi prioritari proprio il miglioramento della fruibilità del percorso, rendendolo accessibile e attrattivo.

Per il Partito Democratico appare quindi indispensabile che Portella Castellaccio venga completamente bonificata entro i prossimi sei mesi, affinché rappresenti un adeguato punto di accoglienza per gli escursionisti e i visitatori diretti all'Abbazia benedettina e al Castellaccio.

Il Circolo PD chiede all’amministrazione comunale di passare "dalle parole ai fatti" entro il 2026 attraverso un piano articolato di interventi.

La prima richiesta riguarda una bonifica immediata dell'area, con l'esproprio o la demolizione del rudere, la rimozione dei serbatoi e della cabina elettrica, oltre allo smaltimento dell'eternit e dei rifiuti accumulati. Secondo il PD, il contrasto alle discariche abusive deve procedere di pari passo con gli obiettivi sulla raccolta differenziata.

Sul fronte della valorizzazione turistica viene inoltre chiesta chiarezza sulle risorse destinate alla sistemazione dei sentieri di accesso al Castellaccio, anche in relazione ai finanziamenti regionali annunciati per la riqualificazione del sito.

Tra le proposte figura anche un progetto di rigenerazione dell'area, con la realizzazione di un punto informazioni, servizi per il cicloturismo e spazi dedicati all'accoglienza del turismo ambientale, nella prospettiva di creare nuove opportunità occupazionali per giovani, imprese e associazioni locali.

Infine il Circolo democratico sollecita trasparenza sull'utilizzo dei 440.428 euro assegnati al Comune dalla Regione Siciliana per interventi di riqualificazione delle frazioni, chiedendo al sindaco di illustrare in Consiglio comunale i criteri con cui tali risorse saranno distribuite sul territorio.

Per i residenti di San Martino delle Scale il messaggio è chiaro: la valorizzazione del Castellaccio non può limitarsi a interventi di immagine, ma deve partire dalla cura del territorio e dalla rimozione di un degrado che, da troppo tempo, rappresenta il primo biglietto da visita per chi arriva nella borgata.