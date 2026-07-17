MonrealeNews aveva ragione: Pippo Lo Coco voleva chiarimenti sull’utilizzo dei fondi dell’Erg

Lo afferma il verbale della 2ª commissione consiliare, che noi avevamo anticipato, prima del tentativo di smentita

MONREALE, 17 luglio – Vogliamo prenderla come una svista, benché incapparvi appaia difficile. Anche perché se sbagliarsi su altri può succedere, sbagliarsi su se stessi è un po’ più complicato.

Però, smentire una propria posizione, a poco più di 24 ore dall’averla assunta, con tanto di dichiarazione ufficiale, è un’impresa che presuppone bravura. E – ci sia consentito – anche un bel po’ di faccia tosta.

La questione riguarda il parco eolico di Grisì, per la cui realizzazione la Erg ha versato 780 mila euro al comune di Monreale a titolo di ristoro. Fondi con cui, per legge, l’ente è tenuto a realizzare opere di mitigazione e compensazione ambientale. E proprio su questo aspetto il presidente della 2ª commissione consiliare Pippo Lo Coco ha chiesto chiarimenti.

Così come recita il verbale n. 85 della seduta del 29 giugno scorso (che qui pubblichiamo) “Il presidente Giuseppe Lo Coco comunica ai presenti della commissione di volere sapere i ricavi degli ultimi 5 anni e il loro utilizzo degli impianti eolici e nello specifico degli impianti ERG”.

Una dichiarazione che appare chiara e che non necessita di alcuna interpretazione.

Sull’argomento MonrealeNews, il 1° luglio successivo, aveva pubblicato un articolo (leggi qui) a firma di Nicola Giacopelli, firma di punta della nostra testata, nel quale spiegava le dinamiche dell’argomento e riportava (correttamente) la posizione di Lo Coco.

Peccato che lo stesso Lo Coco, a stretto giro di posta, si fosse premurato di confutare quanto da noi scritto, inviandoci una maldestra smentita, per usare un eufemismo (leggi qui).

Smentita che appare ancora più maldestra alla luce della pubblicazione del verbale di cui sopra, nel quale, a pagina 2, emerge – chiara come il sole – l’intenzione del presidente della commissione di voler andare più a fondo. Proprio come aveva affermato il nostro articolo. Discorso chiuso.

Non sappiamo quale sia stato il motivo per il quale Lo Coco si sia prodotto in questa marcia indietro, che si è rivelata un clamoroso autogol. O meglio: possiamo immaginarlo. Né ci interessa appurarlo (perlomeno in questa sede). Ci premeva soltanto far passare il principio che MonrealeNews non racconta cose che non sono.

Ogni articolo, al netto dei comprensibili errori umani, nei quali tutti possiamo incappare, è frutto di attenzione e di un pizzico di professionalità del quale disponiamo. Una cosa, però, è certa: i pupi dal sacco non li tira fuori nessuno.