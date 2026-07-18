Grisì, ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio

L’opera è stata attuata dal Comune con proprie risorse di bilancio

MONREALE, 18 luglio – Sono stati ultimati i lavori relativi alla creazione del nuovo parcheggio nella frazione di Grisì.

Il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato dalla giunta Arcidiacono lo scorso 12 giugno; per la realizzazione dell’intervento il Comune di Monreale ha impegnato nel proprio bilancio la complessiva somma di 189.333 euro.

L’appalto è stato affidato mediante trattativa diretta all’impresa “La Puma Salvatore” di Borgetto, che ha offerto un ribasso del 5,04 per cento; le attività di cantiere hanno avuto inizio alla fine del mese di giugno e si sono concluse venerdì scorso, nel rispetto della tempistica definita dal cronoprogramma progettuale.

L’intervento attuato si inserisce nel più ampio contesto della sistemazione dell’area dell’ex baraccopoli (nella foto), che - dopo essere rimasta per tanti, troppi anni in stato di abbandono - è stata finalmente riqualificata e resa fruibile per la cittadinanza di Grisì, assumendo la nuova e benaugurante denominazione di “Piazza della Rinascita”. Per quest’opera, senza dubbio meritoria, l’amministrazione comunale ha stanziato in totale la somma di 791.555 euro.