Emergenza caldo, domani ancora una giornata da bollino rosso

Allerta massima per incendi e ondate di calore, percepiti fino a 39 gradi

PALERMO, 18 luglio – Sarà ancora una domenica all'insegna dell'emergenza caldo e dell'elevato rischio incendi quella di domani 19 luglio.

La Protezione civile della Regione Siciliana ha infatti pubblicato oggi l'avviso n. 146 relativo al rischio incendi e alle ondate di calore, valido dalla prossima mezzanotte e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo e per il suo ristretto hinterland è stata diramata l'allerta rossa con pericolosità alta per il rischio incendi, una condizione che impone la massima attenzione, soprattutto nelle aree boschive e nelle zone a rischio, dove anche un comportamento imprudente potrebbe favorire l'innesco e la propagazione delle fiamme.

Contestualmente, il territorio del capoluogo siciliano sarà interessato anche dal livello 3 (colore rosso) per il rischio di ondate di calore, il livello massimo previsto dal sistema di allerta. Le temperature massime percepite raggiungeranno infatti i 39 gradi centigradi, con possibili effetti sulla salute della popolazione, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e soggetti affetti da patologie croniche.

Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati, limitare le attività fisiche all'aperto e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Massima prudenza anche per quanto riguarda il rischio incendi: è fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa provocare l'innesco di roghi, come l'accensione di fuochi, l'abbandono di mozziconi di sigaretta o altre azioni potenzialmente pericolose nelle aree verdi e boschive.