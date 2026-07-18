Canale, arriva il cancello “anti…pipì”

Il Comune chiude l’area della vecchia fontana per bloccare gli incivili

MONREALE, 18 luglio – In teoria dovrebbe essere una buona notizia. In pratica non lo è affatto. Anzi è una notizia tristissima.

Il Comune installa un cancello per delimitare l’area della vecchia fontana di piazza Canale, quella che un tempo approvvigionava centinaia di utenti, in cerca di quell’acqua fresca che magari non arrivava ancora nelle loro case.

Se da un lato la scelta potrebbe sembrare quella che intende preservare un monumento storico della nostra comunità ed è comunque un segno di attenzione verso il nostro patrimonio cittadino, dall’altro, invece, la necessità di chiudere l’area mette in evidenza ed in tutta la sua grandezza l’inciviltà di alcuni monrealesi, che scambiano quel ruolo appartato e sottomesso rispetto alla strada per un vespasiano pubblico nel quale poter fare senza essere disturbati i propri bisogni fisiologici.

Per usare un termine siciliano molto diffuso dalle nostre parti e molto efficace, davvero una “gran vastasata” che si commenta da sola, di fronte alla quale, purtroppo, si è resa necessaria questa misura restrittiva, che rende l’area off limits.

A segnalare il problema erano stati alcuni cittadini, con in testa l’attivissimo Alfredo Segreto, stanchi di riscontrare le deiezioni pubbliche liquide, ma a volte anche solide, in un luogo di interesse culturale e monumentale.

La zona, non lo scopriamo certo adesso, specie nelle ore notturne, è territorio di conquista di diverse comitive di giovani, che bivaccano sui marciapiedi o sugli scooter o sulle bici elettriche, dando luogo spesso a schiamazzi, se non addirittura a delle liti, come successo fino a qualche giorno fa.

Necessario, purtroppo, quindi, delimitare l’area nella speranza che l’inciviltà di qualcuno si fermi lì.