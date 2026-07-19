34 anni fa la strage di via D’Amelio: oggi la commemorazione anche a Monreale

Una breve cerimonia si è tenuta a piazza Inghilleri

MONREALE, 19 luglio – Il fragore di quella Fiat 126 imbottita di tritolo e fatta esplodere in via Mariano D’Amelio, a Palermo, il 19 luglio del 1992 è ancora forte nelle orecchie della società civile che rifiuta qualsiasi logica mafiosa.

Un ricordo, purtroppo, incancellabile e che segna un punto di “non ritorno” nella storia contemporanea del nostro Paese. Ma anche l’inizio della riscossa dello Stato di fronte alla barbarie di Cosa Nostra.

Sulla base di queste considerazioni si è tenuta oggi, anche a Monreale, la commemorazione dell’attentato in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

A piazza Inghilleri, dove sorge la targa che ricorda il sacrificio di quelle vittime, si è tenuta stamattina, nonostante il caldo torrido, una breve e sobria cerimonia alla quale hanno preso parte il vicesindaco, Giuseppe Di Verde, il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale, Marco Intravaia, i consiglieri comunali Flavio Pillitteri e Santina Alduina, il comandante della Stazione Carabinieri di Monreale Antonio La Rocca, la Polizia Municipale e una rappresentanza dell’associazione del carabinieri in congedo. Un mazzo di fiori è stato deposto nei pressi della lapide commemorativa.

Va ricordato che il magistrato, nel corso della sua carriera, a Monreale fu pretore e che la città è sempre rimasta legata alla sua memoria.

“Alla strage – ha affermato Intravaia, che stasera parteciperà alla tradizionale fiaccolata in via D’Amelio – è seguita una dura reazione da parte dello Stato e da allora tante vittorie sono state messe a segno. Purtroppo ancora oggi la mafia rimane pericolosa e vitale. Il giudice Borsellino sapeva che sarebbe stato ucciso, che la criminalità organizzata avrebbe eseguito in modo implacabile la condanna che aveva emesso, eppure continuò ad indagare fino alla fine, per rendere giustizia all’amico Giovanni Falcone e alle altre vittime. Il suo coraggio e il suo senso del dovere sono un monito e un esempio per tutti noi e le nuove generazioni”.