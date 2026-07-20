Emergenza idrica a Pioppo, torna la normalità

Completati gli interventi sul pozzo Renda

MONREALE, 19 luglio – Disagi indicibili, un servizio che definire lacunoso è un eufemismo e soprattutto una ripetitività di cui se ne può più. Come dire: “La pazienza dei residenti di Pioppo è giunta al limite”.

A comunicarlo sono l'assessore comunale ai Servizi a Rete Bartolo Belmonte (nella foto) e il consigliere comunale Giovanni La Corte, che hanno annunciato il completamento delle operazioni tecniche necessarie al ripristino della piena funzionalità della rete idrica.

Nella giornata di ieri sono state ultimate le attività di clorazione del pozzo Renda, eseguite dagli operatori della sezione disinfestazione. L'intervento ha consentito l'immissione dell'acqua nella rete idrica comunale, segnando un passaggio decisivo per il ritorno alla regolare erogazione del servizio.

Parallelamente, i tecnici e gli operai di AMAP, impegnati fin dalle prime ore del mattino, hanno completato le verifiche e gli ultimi interventi strutturali previsti, ripristinando e incrementando la disponibilità idrica a beneficio dell'intero territorio servito.

L'assessore Belmonte ha spiegato di aver seguito personalmente tutte le fasi dell'intervento direttamente sul posto, monitorando l'avanzamento dei lavori per garantire il rispetto dei tempi e la massima sicurezza nelle operazioni.

Nel suo intervento ha inoltre espresso un ringraziamento ai consiglieri comunali Giusi Madonia, Mimmo Vittorino e Pippo Lo Coco, che si sono adoperati per contribuire alla risoluzione della problematica, così come al caposquadra Scicchigno e agli operatori Chiarello e Aprile, il cui impegno sul campo è stato determinante per il buon esito dell'intervento.

«Le parole restano sulla carta. I fatti si costruiscono sul campo», ha concluso Belmonte, sottolineando come il risultato raggiunto sia stato possibile grazie al lavoro congiunto tra amministrazione comunale, AMAP e personale tecnico impegnato nelle operazioni di ripristino del servizio.