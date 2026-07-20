Strazzasiti, al via i lavori di consolidamento della strada

Iniziate le trivellazioni per la paratia di pali

MONREALE, 20 luglio – Sono entrati nel vivo i lavori di messa in sicurezza della strada in località Strazzasiti.

Da questa mattina la ditta incaricata è al lavoro nel cantiere per eseguire le trivellazioni necessarie alla realizzazione della paratia di pali di contenimento, intervento destinato a consolidare definitivamente il tratto stradale interessato dal fenomeno franoso.

L'opera, progettata dall'Ufficio Tecnico Comunale e finanziata dall'Amministrazione comunale, prevede la posa di una struttura di sostegno costituita da pali di contenimento che consentirà di stabilizzare il versante, arrestare il cedimento del terreno e garantire la piena sicurezza della viabilità lungo una delle arterie di collegamento più importanti del territorio.

Sul posto sono già operativi mezzi e macchinari specializzati per effettuare le perforazioni e installare i micropali che costituiranno la paratia di sostegno a protezione del corpo stradale. L'intervento rappresenta la fase più significativa del progetto di consolidamento, finalizzato a eliminare in maniera definitiva le criticità provocate dal dissesto idrogeologico.

L'intera operazione è frutto dell'attività di programmazione e progettazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che ha predisposto il progetto esecutivo e seguito l'iter amministrativo e finanziario necessario per reperire le risorse e avviare il cantiere.

«L'avvio dei lavori a Strazzasiti rappresenta un traguardo fondamentale per la sicurezza e la viabilità del nostro territorio – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono –. Si tratta di un'opera strategica e attesa, pensata per risolvere in modo definitivo le criticità causate dalla frana. L'Ufficio Tecnico Comunale ha svolto un eccellente lavoro di progettazione e continuerà a monitorare costantemente l'evoluzione del cantiere insieme alla ditta incaricata, affinché le opere vengano realizzate nei tempi previsti e a regola d'arte, limitando al massimo i disagi per i residenti.»

Durante l'esecuzione dei lavori l'area interessata sarà delimitata e adeguatamente segnalata. L'amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare la segnaletica temporanea predisposta per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.