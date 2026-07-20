Lavori all’ex Cres di Monreale, nei guai l’amministratore dell’impresa appaltatrice

È coinvolto nell’inchiesta sul Cefpas denominata “Corte dei miracoli”

MONREALE, 20 luglio – Nell’ambito dell’inchiesta denominata “Corte dei miracoli”, che riguarda la gestione del Cefpas di Caltanissetta, è finito agli arresti domiciliari il parlamentare regionale forzista Riccardo Gallo.

Oltre a ciò, l’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta ha previsto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di vari altri soggetti, fra i quali il direttore del centro di formazione Roberto Sanfilippo, l’ex dirigente generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci e il funzionario regionale in pensione Vincenzo Raitano.

Sanfilippo è accusato, tra l’altro, di aver indotto Pietro Tirone della SICE s.r.l. a mettersi “a completa disposizione” dell’onorevole Gallo; proprio a questa impresa è stata affidata dal Cefpas, tramite procedura negoziata, la manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio immobiliare per il quinquennio 2023-2027: e nel contesto di questo appalto la stessa ditta lo scorso anno è stata incaricata di provvedere alla ristrutturazione di parte dell’edificio che in passato ospitava la sede del Cres di Monreale.

All’interno della SICE s.r.l. il geometra Tirone riveste la carica di legale rappresentante ed è anche uno dei direttori tecnici dell’azienda: per il suo diretto coinvolgimento nell’inchiesta nissena, è stato disposto nei confronti dell’imprenditore agrigentino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per dodici mesi.

Resta adesso da vedere se a seguito di questo provvedimento il Cefpas, attualmente in gestione commissariale, riterrà opportuno (o dovrà) avviare la procedura per la risoluzione del contratto di appalto a suo tempo stipulato con la SICE s.r.l.; i lavori all’ex-Cres sono in fase di esecuzione e nello scorso aprile è stata approvata una variante che ha comportato un aumento dei costi di poco superiore all’11 per cento.