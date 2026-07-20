Emergenza caldo, droni in volo su Monreale per prevenire gli incendi

Di Verde: «Monitoraggio costante per tutelare il territorio»

MONREALE,20 luglio – Droni in volo sul territorio comunale per monitorare le aree più esposte al rischio incendi durante l'ondata di calore che sta interessando il comprensorio monrealese.

Il quadro meteorologico è particolarmente critico: nel capoluogo si sono raggiunti i 40,8 gradi, mentre i termometri hanno segnato 39,3 gradi a Piano Geli e 37,7 gradi a San Martino delle Scale, condizioni che hanno fatto scattare il livello massimo di allerta per il rischio incendi e per le ondate di calore.

Per rafforzare l'attività di prevenzione, sono entrati in azione droni di ultima generazione dotati di telecamere ad alta risoluzione e sensori termici, impiegati per sorvolare costantemente il territorio comunale. L'attenzione è rivolta soprattutto alle aree boschive e collinari di San Martino delle Scale, Monte Caputo, Cozzo del Pigno, Villaggio Montano, contrada Miccini e Pioppo, considerate tra le più vulnerabili in presenza di temperature così elevate.

L'obiettivo è individuare tempestivamente eventuali anomalie termiche o i primi segnali di incendio, consentendo alle squadre di emergenza di intervenire con la massima rapidità e limitare il rischio che piccoli focolai possano trasformarsi in vasti roghi.

«Di fronte a temperature così elevate e alle condizioni di bollino rosso, la priorità assoluta è la salvaguardia dell'incolumità pubblica e del nostro patrimonio naturale», afferma il vicesindaco e assessore comunale alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde.

«L'impiego dei droni – aggiunge – ci permette di avere una visione d'insieme chiara e in tempo reale anche delle aree più impervie del nostro vasto territorio. Questo sistema d'avanguardia consente alla Protezione Civile e agli altri soggetti impegnati nelle attività di controllo di individuare immediatamente eventuali anomalie termiche o i primi focolai, riducendo sensibilmente i tempi di intervento. Si tratta di uno strumento fondamentale di prevenzione e di tutela per l'intera comunità.»

L'iniziativa rientra nelle misure straordinarie predisposte dal Comune di Monreale per fronteggiare l'emergenza caldo e rafforzare il sistema di sorveglianza del territorio in una fase particolarmente delicata della stagione estiva, caratterizzata da un elevato rischio di incendi boschivi.