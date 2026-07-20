Servizio civile, pubblicate le graduatorie dei progetti da attuare a Monreale

L’avvio delle attività è previsto per il prossimo 18 settembre

MONREALE, 20 luglio – A seguito della conclusione delle operazioni di selezione e dell’esame della documentazione relativa alle candidature presentate, sono state definite le graduatorie per i progetti di servizio civile promossi dal Comune di Monreale.

Per esigenze di privacy, negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune non sono specificate in chiaro le generalità dei candidati, la cui identificazione avviene tramite il codice dell’istanza di ammissione, che è riportato nella domanda di candidatura.

Va tenuto presente che le graduatorie hanno carattere provvisorio, in quanto dovranno essere approvate dal dipartimento per le Politiche Giovanili, per cui è possibile che siano soggette a revisioni: trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, diventeranno definitive.

L’avvio delle attività progettuali è previsto per il prossimo 18 settembre, data che tuttavia al momento è ancora in attesa di conferma; l’amministrazione comunale di Monreale ha programmato l’attivazione dei seguenti progetti di servizio civile: “Amici in crescita”, “Amici senza età”, “Camminiamo insieme”, “Il nostro tesoro”, “Informazione in Comune”, “Insieme per il territorio”, “Protagonisti oltre i limiti”, “Ri-Generazione Comune”, “Talenti senza barriere” e “Una storia in Comune”.

In questi progetti saranno impegnati in totale 27 giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni: ciascun operatore sarà chiamato a sottoscrivere un contratto che, tra l’altro, fissa nell’importo di 519,47 euro il valore dell’assegno mensile riconosciuto per lo svolgimento del servizio; questo compenso, non avendo natura retributiva, non è soggetto ad alcuna tassazione.