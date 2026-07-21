Aquino, 14 ore di black-out: notte da incubo per i residenti

Enormi disagi per decine di famiglie di via Ponte Parco tra caldo record e cibo da buttare

MONREALE 21 luglio – È stata una notte da incubo, al buio e con il caldo soffocante di questo luglio. È quella che hanno vissuto i residenti della zona di via Ponte Parco ad Aquino, rimasti improvvisamente senza energia elettrica dalle 19 di ieri, lunedì 20 luglio, fino alle 9,30 di questa mattina.

Oltre 14 ore continue di black-out che hanno gettato nell'emergenza decine di famiglie, tra l'esasperazione generale e centralini presi d'assalto. Inutili le segnalazioni disperate dei cittadini. Con i frigoriferi e i congelatori fuori uso per tutta la notte, tantissimi prodotti sono andati a male, causando un danno economico non indifferente alle famiglie, inoltre l'assenza prolungata di corrente ha mandato in tilt gli impianti di allarme e le luci di emergenza delle abitazioni.

Al centro delle proteste c'è lo stato della rete elettrica locale, definita dai residenti ormai fatiscente e inadeguata a sopportare i picchi di carico stagionali e soprattutto con un servizio nettamente inferiore rispetto alle esose tariffe in bolletta.

Ad aggravare una situazione già compromessa è stata l'ondata di calore eccezionale che sta investendo la zona. Senza la possibilità di azionare condizionatori o persino semplici ventilatori, la notte si è trasformata in un calvario, soprattutto per i soggetti più fragili.