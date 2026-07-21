Monreale, il drone rileva un'anomalia termica: immediato l'intervento della Protezione Civile

Evitato un possibile focolaio

MONREALE, 21 luglio – Un'improvvisa variazione della temperatura del terreno rilevata da un drone durante le attività di sorveglianza ha fatto scattare l'allarme della Protezione Civile di Monreale, consentendo un intervento immediato delle squadre operative e scongiurando il rischio che potesse svilupparsi un focolaio.

L'episodio si è verificato nella giornata di ieri nell'ambito del piano straordinario di monitoraggio predisposto dal Comune per fronteggiare l'emergenza caldo e l'elevato rischio incendi che sta interessando il territorio.

La Protezione Civile comunale ha infatti intensificato i controlli nelle aree boschive e collinari di Monreale e dell'hinterland, impiegando droni di ultima generazione equipaggiati con termocamere ad alta precisione, in grado di rilevare in tempo reale eventuali anomalie termiche e segnalare possibili principi d'incendio anche nelle zone più impervie.

Proprio durante uno dei sorvoli di monitoraggio, il sistema ha registrato un improvviso aumento della temperatura al suolo. La segnalazione ha attivato immediatamente il protocollo operativo previsto, con l'invio sul posto delle squadre della Protezione Civile che, dopo le verifiche del caso, sono riuscite a riportare rapidamente la situazione sotto controllo, evitando qualsiasi evoluzione critica.

L'attività di sorveglianza viene svolta in stretto coordinamento con il Corpo Forestale e con i Vigili del Fuoco, nell'ambito di un dispositivo che prevede il monitoraggio continuo del territorio e la piena operatività delle squadre comunali, pronte a intervenire 24 ore su 24.

«Abbiamo schierato tutte le nostre forze per garantire un presidio capillare del territorio», spiegano dalla Protezione Civile di Monreale. «L'episodio registrato ieri conferma l'efficacia del sistema di sorveglianza integrata: l'anomalia termica rilevata dal drone e la tempestività dell'intervento delle squadre a terra hanno consentito di neutralizzare ogni potenziale pericolo sul nascere.»

Le attività di monitoraggio proseguiranno anche nei prossimi giorni con controlli ad alta intensità su tutto il territorio comunale e nelle aree limitrofe, mentre la Protezione Civile rinnova l'appello ai cittadini affinché segnalino tempestivamente ai numeri di emergenza qualsiasi principio d'incendio, anomalia o comportamento sospetto che possa mettere a rischio il patrimonio boschivo e la sicurezza della collettività.