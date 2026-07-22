Monreale, inferno a Casaboli, paura anche nel circondario

Fiamme pure sulla SS 186 e a San Martino delle Scale. Evacuate alcune villette. LE FOTO

MONREALE, 22 luglio – Ha tutta l’aria di un girone dantesco il territorio del Monrealese, interessato da un vasto incendio che da questa notte ha aggredito la zona del bosco di Casaboli.

Le fiamme, la cui origine difficilmente può sfuggire alla matrice dolosa, e propagatesi dal cuore del bosco, spinte dalle folate di scirocco che imperversa sul territorio dalla giornata di ieri, stanno devastando una larga fetta del circondario.

Il rogo, infatti, “cammina” fino alla zona dei pozzi di Boara, lungo la SS186, mentre sull’altro versante ha raggiunto la zona di San Martino delle Scale, via SM 9 dove sono state evacuate delle villette, a causa dell’incendio. L’Anas informa che è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 186 “Di Monreale” dal km 10,600 al km 13,170, a Monreale. Percorso alternativo sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca”.

Sul posto numerose squadre di addetti ai lavori, tra Forestale, vigili del Fuoco, operatori della Protezione Civile e forze dell’ordine, per cercare di contrastare un fenomeno che, col passare delle ore sta assumendo proporzioni apocalittiche. Faticoso il lavoro dei Canadair, che dalle prime ore del mattino sorvolano il territorio, nel tentativo di dare il loro fondamentale contributo per lo spegnimento degli incendi.

Seguiranno eventuali aggiornamenti