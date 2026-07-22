Emergenza incendi, il comune attiva il Centro Operativo

Arcidiacono: “Impiegato ogni mezzo a nostra disposizione”

MONREALE, 22 luglio – L'amministrazione comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare la grave emergenza incendi che sta interessando il territorio di Monreale.

La decisione è stata assunta dal vicesindaco e assessore alla Protezione Civile e Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, per coordinare tutte le risorse disponibili e garantire una risposta tempestiva all'emergenza.

Sul territorio sono attualmente impegnati, senza sosta, gli uomini della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i volontari, al lavoro per contenere i fronti di fuoco, mettere in sicurezza le abitazioni e tutelare l'incolumità dei cittadini, oltre a salvaguardare il patrimonio boschivo del comprensorio.

«Stiamo affrontando una situazione estremamente critica, impiegando ogni mezzo a nostra disposizione – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono –. La priorità assoluta è garantire la sicurezza della popolazione e contenere i roghi che stanno interessando diverse aree del territorio.»

Il primo cittadino ha ricordato che il Comune aveva già predisposto, nei giorni precedenti all'emergenza, un piano di monitoraggio attraverso l'utilizzo di droni dotati di sistemi di rilevazione termica, impiegati per la sorveglianza preventiva delle aree boschive e per l'individuazione precoce di eventuali focolai.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione, gli incendi presenterebbero elementi che farebbero ipotizzare una possibile origine dolosa. I roghi, infatti, sarebbero stati innescati all'interno delle aree boschive più fitte e non lungo le strade o nelle zone periferiche, circostanza che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

«Nonostante le elevate misure di controllo preventivo adottate – aggiunge Arcidiacono – ci troviamo di fronte ad azioni criminali studiate nei dettagli. Chi ha appiccato gli incendi avrebbe raggiunto volontariamente il cuore delle aree boscate, sfruttando la conformazione del territorio per agire lontano da occhi indiscreti e provocare focolai nei punti più vulnerabili e difficili da raggiungere.»

L'Amministrazione comunale ha espresso una ferma condanna nei confronti di chi si rende responsabile di simili gesti, sottolineando come tali azioni mettano in pericolo vite umane, abitazioni e un patrimonio ambientale di inestimabile valore.

Ai cittadini viene rivolto l'invito a mantenere la calma, attenersi alle indicazioni delle autorità e segnalare immediatamente ai numeri di emergenza qualsiasi avvistamento di fumo, principio d'incendio o movimento sospetto nelle aree interessate.

La sede del Centro Operativo Comunale è stata allestita presso il Comando della Polizia Municipale di Monreale e resterà attiva fino al completo superamento dell'emergenza. All'interno del C.O.C. operano tutte le funzioni di supporto previste dal piano comunale di protezione civile, con il coordinamento delle attività tecniche, del volontariato, dei mezzi e delle risorse disponibili, mantenendo un costante raccordo operativo con la Prefettura di Palermo e il Dipartimento regionale della Protezione Civile.