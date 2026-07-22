Incendio, primo bilancio: case distrutte, bovini carbonizzati

Intravaia: “Situazione particolarmente delicata e preoccupante”

MONREALE, 22 luglio – Abitazioni distrutte dalle fiamme, altre solo parzialmente danneggiate, numerosi bovini morti, travolti dai roghi.

È questo il primo pesante bilancio, purtroppo ancora parziale, dell’incendio che da stanotte ha aggredito il territorio di Monreale, in special modo quello delle frazioni di Pioppo e San Martino delle Scale, quelle cioè a particolare vocazione boschiva.

La giornata d’inferno, cominciata già alle prime luci dell’alba, quando si sono potuti alzare in volo i Canadair e gli elicotteri, ma quando le fiamme avevano già aggredito diversi ettari, ha visto tutte le forze e tutti i mezzi a disposizione essere impiegati per contrastare un incendio di chiara matrice dolosa.

Sulla vicenda interviene il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale, Marco Intravaia, che parla di “ore di grande preoccupazione per Monreale e le sue frazioni, in modo particolare Pioppo e San Martino, duramente colpite da un vasto incendio che ha reso necessaria l’evacuazione di numerose abitazioni. La situazione è particolarmente delicata e preoccupante.

Si sta facendo ogni sforzo per contenere le fiamme – prosegue Intravaia – e garantire la sicurezza dei cittadini. Tutte le forze sono in campo, tante unità dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile e Forze dell’Ordine che stanno affrontando un’emergenza resa ancora più difficile dalle alte temperature e dalle condizioni del vento. Stanno operando anche tre Canadair e tre elicotteri, da ore incessantemente in volo per arginare il fronte del fuoco. Uno sforzo imponente contro un nemico decisamente superiore in forza distruttiva.

Continuiamo a seguire l’evolversi della situazione minuto per minuto, con l’auspicio che l’incendio possa essere domato al più presto. In questo momento la priorità assoluta è salvaguardare l’incolumità delle persone, proteggere le abitazioni e limitare i danni al territorio”.